СБУ пресекла деятельность ячеек ИГИЛ в Харькове и Днепре

Служба безопасности Украины деятельность ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Харькове и Днепре.
Об этом говорится в отчете СБУ.
Как отмечается, блокирована деятельность 2 ячеек ИГИЛ в Днепропетровске и Харькове, которые обеспечивали пребывание членов указанной группировки в Украине и их переправку в зону ведения боевых действий за рубежом.
Отметим, что в течение года выявлено более 100 и задержано 46 лиц, которые причастны к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.
Кроме того, СБУ также прекратила функционирование 11 "перевалочных пунктов" боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове. Также добавим, СБУ запретила въезд в Украину 602 иностранцам, которые причастны к деятельности террористов.
"Среди них 443 человека, которые, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации "Исламское государство" и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности", - говорится в отчете.
Как сообщал "Ура-Информ", боевики "Исламского государства" преднамеренно стреляют по гражданским в Мосуле.