СБУ пресекла деятельность ячеек ИГИЛ в Харькове и Днепре

Об этом говорится в отчете СБУ.

Как отмечается, блокирована деятельность 2 ячеек ИГИЛ в Днепропетровске и Харькове, которые обеспечивали пребывание членов указанной группировки в Украине и их переправку в зону ведения боевых действий за рубежом.

Отметим, что в течение года выявлено более 100 и задержано 46 лиц, которые причастны к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

Кроме того, СБУ также прекратила функционирование 11 "перевалочных пунктов" боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове. Также добавим, СБУ запретила въезд в Украину 602 иностранцам, которые причастны к деятельности террористов.

"Среди них 443 человека, которые, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации "Исламское государство" и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности", - говорится в отчете.

Как сообщал "Ура-Информ", боевики "Исламского государства" преднамеренно стреляют по гражданским в Мосуле.