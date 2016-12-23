14:12 23.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ пресекла деятельность ячеек ИГИЛ в Харькове и Днепре

Служба безопасности Украины деятельность ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Харькове и Днепре.

 

СБУ пресекла деятельность ячеек ИГИЛ в Харькове и Днепре

Об этом говорится в отчете СБУ.

Как отмечается, блокирована деятельность 2 ячеек ИГИЛ в Днепропетровске и Харькове, которые обеспечивали пребывание членов указанной группировки в Украине и их переправку в зону ведения боевых действий за рубежом.

Отметим, что в течение года выявлено более 100 и задержано 46 лиц, которые причастны к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

Кроме того, СБУ также прекратила функционирование 11 "перевалочных пунктов" боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове. Также добавим, СБУ запретила въезд в Украину 602 иностранцам, которые причастны к деятельности террористов.

"Среди них 443 человека, которые, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации "Исламское государство" и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности", - говорится в отчете.

Как сообщал "Ура-Информ", боевики "Исламского государства" преднамеренно стреляют по гражданским в Мосуле.


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