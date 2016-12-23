13:15 23.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом маршрутка врезалась в дерево, пострадали шесть пассажиров

В четверг вечером, в Киевской области маршрутка с пассажирами врезалась в дерево.

Под Киевом маршрутка врезалась в дерево, пострадали шесть пассажиров

В результате аварии травмы получили шесть человек. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, авария произошла около села Вита Почтовая Киево-Святошинского района на 23 километре автодороги "Киев-Одесса".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением. В итоге его машина выехала на встречную полосу, а затем слетела в кювет и врезался в дерево.

Все пострадавшие скорая помощь увезла в медицинские учреждения района. По данному факту проводится проверка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг, 22 декабря, в массовом аварии пострадали несколько автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала также женщина из маршрутного автобуса. Скорая помощь увезла ее в больницу.


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