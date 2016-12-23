13:29 23.12.2016 | Происшествия | Новости
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Неизвестные угнали ливийский пассажирский самолет, следовавший на Мальту

Неизвестные угнали пассажирский самолет A320 внутренних ливийских авиалиний. Лайнер с 111 пассажирами на борту и девятью членами экипажа уже приземлился в аэропорту Мальты.

Неизвестные угнали ливийский пассажирский самолет, следовавший на Мальту

Об этом сообщает издание Times of Malta.

Как отмечается, самолет авиакомпании Afriqiyah Airways следовал из Сабхи в столицу Ливии Триполи. Также на борту судна находились 118 человек.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат также написал в своем Twitter, что он проинформирован о возможном угоне самолета. Он заявил, что службы безопасности и спасатели задействованы для прояснения ситуации.

Напомним, как сообщал "Ура Информ", ранее в Булунском районе Якутии потерпел крушение самолет Ил-18 Министерства обороны.


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