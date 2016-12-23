10:53 23.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине пассажирский поезд сбил мужчину

В Львовской области в четверг вечером, 22 декабря, пассажирский поезд сбил жителя села Песочное.

На Львовщине пассажирский поезд сбил мужчину

Мужчина умер на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации трагедия произошла на железнодорожном перегоне "Пичочне - Надетычи" около десяти часов вечера.

Под пассажирский поезд № 100 сообщений "Ужгород - Киев" попал мужчина 1969 года рождения. Причины происшествия - выясняются, проводится доследственная проверка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черниговской области во вторник утром, 20 декабря, автобус с пассажирами вылетел в кювет, а затем перевернулся.

В результате аварии пострадали 18 человек. Как сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи.


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