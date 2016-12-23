Мужчины во Львовской области выбросили тело товарища на дорогу, имитируя ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львове.

"В Мостиское отделение полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на проезжей части улицы Рудковский в Мостисках он обнаружил тело неизвестного мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на теле погибшего были обнаружены многочисленные телесные повреждения, в том числе черепно-мозговая травма. Как в дальнейшем установили врачи, во время судебно-медицинской экспертизы, именно эта травма и стала причиной смерти мужчины.

"Мы установили, что в тот день погибший был в гостях у своего знакомого, который живет на той же улице, где было обнаружено тело. Вместе с ними в доме гостил еще один знакомый хозяина. Мужчины распивали спиртное, и во время этого между ними возник конфликт. Хозяин с гостем избили пострадавшего, а когда увидели, что он не подает признаков жизни, около четырех ночи, вынесли его тело на улицу и оставили на проезжей части в ста метрах от дома. Таким образом они пытались сымитировать гибель в результате дорожно-транспортного происшествия", - рассказал начальник Мостиского отделения полиции подполковник полиции Олег Сушко.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Также санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал "Ура Информ", ранее легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами столкнулись во Львовской области.