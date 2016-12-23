Киевлянин организовал производство фальсифицированной пищевой продукции в Харькове

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как отмечается, 35-летний киевлянин на территории одного из предприятий Харькова устроил цех по изготовлению пищевой продукции.

"В складском помещении производили сухое молоко, какао-порошок и яичный порошок. К пищевым продуктам по своему усмотрению добавляли смеси неизвестного происхождения и фасовали их под собственной торговой маркой и от имени ряда известных производителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, фальсификат реализовывали предприятиям, специализировавшимся на изготовлении пищевой продукции, в частности кондитерских изделий.

Также правоохранители обнаружили продукцию более чем на 2 млн грн.

"Изъято около 3 тонн сухого молока, расфасованного под брендом известных торговых марок, более 10 тонн смесей, среди которых - пищевые добавки Е-170 и Е-500, устройство для смешивания, оборудование для упаковки мешков, наклейки, этикетки, документы и компьютерную технику", - подчеркнули правоохранители.

Сейчас проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере) УК Украины. Санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Как сообщал "Ура Информ", недавно группа организованных злоумышленников, которая за вознаграждение подделывала паспорта и другие документы, дающие право на беспрепятственное пересечение государственной границы Украины, разоблачили в Киеве.