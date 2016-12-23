Три тонны фальсифицированных алкогольных напитков обнаружили в Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

"Во время досудебного расследования в уголовном производстве, предусмотренного ч.1 ст.204 УК Украины обнаружено и изъято на территории одного из домохозяйств 20 емкостей с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта, общим объемом почти 3 тонны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в указанном уголовном производстве досудебное расследование продолжается. Также проводятся следственные действия для установления виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Отметим также, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, как сообщал "Ура Информ", ранее правоохранители в Волынской области разоблачили производство фальсифицированного алкоголя.