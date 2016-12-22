Жителя Черкасской области приговорили к 10 годам за решеткой за убийство женщины

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшего конфликта на бытовой почве, нанес по месту жительства гражданки кухонным ножом многочисленные удары в шею, грудь и живот, от которых женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленник свою вину полностью признал, согласившись с квалификацией и обстоятельствами совершения преступления.

В настоящее время приговором Черкасского районного суда Черкасской области мужчина осужден к наказанию в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее в Черкассах за убийство годовалого мальчика арестовали 32-летнего мужчину. В результате ему грозит пожизненное лишение свободы.