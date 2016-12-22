В Николаеве "соцработники" украли у пенсионерки 14 тыс. грн

Об этом сообщила ГУНП в Николаевской области.

Согласно словам пострадавшей, к ней домой пришли незнакомые мужчина и женщина, которые сообщили старушке, что ей, как ребенку войны, предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии. В свою очередь, чтобы ее получать, было необходимо написать соответствующее заявление.

Как отмечается, получив согласие, незнакомцы спросили разрешения пройти в помещение.

"Мужчина сообщил домовладелице, что в связи с изменением старых денежных купюр на новые, заявительницы надо принести несколько банкнот разного номинала, якобы для переписи, которые она в дальнейшем должна будет обменять. Старушка пошла в комнату, достала часть своих сбережений и принесла их аферисту", - говорится в сообщении.

По словам старушки, "соцработник" попросила дать ей стакан воды и, пока женщина отвлеклась, один из злоумышленников, по мнению заявительницы, проник в комнату, где она прятала деньги, и забрал их.

Отметим также, что когда злоумышленники сбежали, пенсионерка решила проверить надежность своего убежища, но увидела, что все ее сбережения исчезли.

Сейчас следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 УК Украины (кража). Кроме того, данные санкции предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Как сообщал Ура Информ, Шевченковский районных суд города Киева арестовал четырех членов банды грабителей, которые были задержаны после перестрелки в Княжичах.