10:15 22.12.2016 | Происшествия | Новости
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В Москве в переходе метро прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

В Москве в четверг утром, 22 декабря, в подземном переходе станции метро "Коломенская" прогремел взрыв.

В Москве в переходе метро прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

В результате инцидента пострадали трое рабочих. Как сообщает ТАСС ,

взрыв произошел на проспекте Андропова.

На момент взрыва в переходе станции находились только рабочие, поскольку сейчас там происходят ремонтные работы. По предварительным данным двое из них получили ожоги. Еще один человек получит травмы средней тяжести.

На месте происшествия работают пожарные и бригады скорой помощи. Место взрыва оцеплено сотрудниками полиции, вход в переход закрыт. Однако сама станция работает в обычном режиме.

Вместе с тем Главное управление МЧС по Москве заверило, что в переходе взорвался газовый баллон, а причиной этом инциденту стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. После взрыва возник пожар, которые сейчас уже ликвидирован, - рассказали спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что в понедельник, 19 декабря, в Анкаре был убит посол Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.


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