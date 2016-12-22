НАТО продолжает наращивать военный потенциал у российских границ, - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о наращивании НАТО военного потенциала у российских границ.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России, за десять лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - заявил Шойгу.
Согласно его словам, НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал у границ РФ.
Кроме того, РФ выполняет только поставленные задачи по защите России.
"Важно отметить, что вооруженные силы России не втягиваются в гонку вооружений, а планомерно выполняют программы перевооружения армии и флота, принятые в 2012 году", - подчеркнул Шойгу.
Как сообщал Ура Информ, ранее в США назвали конфликт между Россией и НАТО главной угрозой 2017года.