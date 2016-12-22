На Луганщине перевернулся автобус: есть пострадавшие

В Луганской области 21-го декабря перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом в Facebook сообщила сотрудница правоохранительных органов Татьяна Погукай, ссылаясь на данные Нацполиции Луганской области.

По ее словам - ДТП произошло на дороге "Чугуев-Меловое" примерно 15:00 22 декабря. Согласно данным полиции, микроавтобус марки "Volkswagen" ехал из населенного пункта Беловодск в сторону г. Старобельск. В авто была неисправна задняя рессора, к тому же двигался он слишком быстро. Водитель в итоге не справился с управлением и микроавтобус выехал за пределы трассы и перевернулся. В результате аварии повреждения получили пять человек - трое мужчин и две женщины.

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