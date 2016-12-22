11:25 22.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Гранату обнаружили на дверях квартиры в Лубнах

В Лубнах на дверях квартиры 41-летнего мужчины обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.

 

Гранату обнаружили на дверях квартиры в Лубнах

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

"В Лубенский отдел  полиции обратилась 54-летняя жительница г.Лубны и сообщила об обнаружении предмета, похожего на гранату, в городской многоэтажке. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на 4-м этаже многоквартирного дома, на дверной ручке входной двери в квартиру 41-летнего мужчины находился предмет, похожий на гранату.

Кроме того, рядом с дверью полицейские обнаружили пластиковую бутылку объемом 2 литра. Бутылка была заполнена жидкостью с характерным запахом ацетона. В свою очередь, специалисты вывели этот предмет из боевого положения и направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал Ура Информ, ранее в Днепре прогремел взрыв на парковке возле офиса партии "Национальный корпус". В результате поврежден один автомобиль и окно офиса.


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