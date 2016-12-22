Германия выслала около 24 тысяч мигрантов

Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Как отмечается, что в прошлом году Германия выслала 20 888 человек.

"До первого декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 243 человекам, выказавшим желание добровольно покинуть Германию. В 2015 году число таких заявок составило 35 000", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении,процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев. Кроме того, за одиннадцать месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 000 заявкам, что на 160 процентов больше, чем в прошлом году

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее в Германии в руки правоохранителей попали неонацисты, которые атаковали церковь в Дортмунде.