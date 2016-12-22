Германия выслала около 24 тысяч мигрантов

За 11 прошедших месяцев Власти Федеральной Республики Германия выслала больше мигрантов, чем за весь 2015 год. Десятки тысяч хотят добровольно уехать из страны.
Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.
Как отмечается, что в прошлом году Германия выслала 20 888 человек.
"До первого декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 243 человекам, выказавшим желание добровольно покинуть Германию. В 2015 году число таких заявок составило 35 000", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении,процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев. Кроме того, за одиннадцать месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 000 заявкам, что на 160 процентов больше, чем в прошлом году
Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее в Германии в руки правоохранителей попали неонацисты, которые атаковали церковь в Дортмунде.