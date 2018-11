Робкий взаимный флирт Китая и России

В 2017 году Разведывательное управление министерства обороны США заключило: "Москву и Пекин объединяет общая заинтересованность в ослаблении глобального влияния США, и в этом отношении они активно сотрудничают". "Но кумулятивный эффект санкций США, наложенных на Россию, и пошлин США в отношении Китая может непреднамеренно стимулировать ту самую угрозу, которой Вашингтон стремится избежать, - появление антизападного авторитарного партнерства между крупнейшей в мире ядерной державой и второй по величине экономикой мира", - пишет в своей статье в The Washington Post Джонатан Хиллмен, директор проекта Reconnecting Asia в Center for Strategic and International Studies (Вашингтон, округ Колумбия, США).