"Луч света в темном царстве": ЕСПЧ поддержал Навального

Впервые после прихода Путина к власти судьи из Страсбурга назвали "политически мотивированным" дело в отношении российского диссидента. Вердиктом по делу Навального ЕСПЧ, который зачастую считают "беззубым", заявил о своем неприятии российского полицейского государства, комментируют обозреватели. Для Москвы решение ЕСПЧ становится поводом поставить под вопрос легитимность этой инстанции. "Европейский суд поддержал лидера российской оппозиции Алексея Навального" - сообщает в заголовке The New York Times.

"Многочисленные аресты лидера оппозиции Алексея Навального российскими властями во время уличных протестов равносильны политически мотивированной кампании, цель которой - заставить его замолчать, заключил в четверг высший в Европе суд по правам человека, сделав редкостный вывод, что правительство злоупотребило своими судебными полномочиями с политической целью", - пишет журналист Эндрю Э. Крамер.

Этот вердикт ЕСПЧ ставит российское правительство в неловкое положение, поскольку в истории данного суда это лишь 11-й по счету вердикт, в котором говорится о злоупотреблении такими полномочиями. Но есть опасения, что Россия в ответ может выйти из договора, на основании которого был учрежден ЕСПЧ.

"В вердикте Большой палаты, где обжалуются решения более низких уровней ЕСПЧ, сделан вывод, что аресты и задержания Навального были частью "генерального шага" российской стороны "с целью взять оппозицию под контроль". Суд велел российскому государству выплатить Навальному 63678 евро в качестве компенсации и в счет судебных издержек, а также изменить его законы о собраниях в общественных местах, приведя их в соответствие с Европейской конвенцией о защите прав человека", - говорится в статье.

"Решение ЕСПЧ по делу Навального - это проблеск света в сторону России" - утверждает в заголовке швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

ЕСПЧ зачастую считают "беззубым". Однако решением по делу Навального суд "совершил нечто достойное внимания - он заявил о своем неприятии российского полицейского государства".

"Конечно, решение мало что изменит в затруднительной ситуации Навального. Европейское правосудие не может его защитить. (...) Однако это решение все же является маленьким проблеском света для тех, кого в России преследуют по политическим мотивам", - считает журналист Андреас Рюш.

"Если верить официальной пропаганде, Навальный - дискредитированный персонаж без какой-либо поддержки среди населения. Однако если это так, почему Кремль боится митингов этого оппозиционера как черт ладана?" - задается вопросом Рюш.

"Действия Москвы свидетельствуют об отсутствии логики, о мании преследования или о третьем варианте - о том, что путинский режим чувствует себя в своем седле гораздо менее уверенно, чем в этом хочет убедить его пропаганда", - констатирует журналист.

Своим решением по делу Навального ЕСПЧ осудил российские власти, нанеся серьезный удар по престижу Кремля, пишет французская Le Figaro. Впервые после прихода Путина к власти судьи из Страсбурга дали определение "политическое" делу в отношении российского диссидента.

Весной 2018 года ЕСПЧ, куда Навальный подал иск, уже осудил неоднократные нарушения Россией "свободы собраний" и принципа "справедливого судебного разбирательства", но все же не признал задержания и аресты Навального "политически мотивированными", указывает Авриль. Тогда обе стороны судебного процесса - российское правительство и Навальный - выразили желание отправить дело на пересмотр, и в четверг Большая палата ЕСПЧ совершила юридический разворот на 180 градусов в пользу Навального.

Для Москвы вердикт ЕСПЧ становится поводом поставить под вопрос легитимность этой инстанции, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung. Россия в последнее время все больше дистанцируется от Совета Европы, частью которого является и ЕСПЧ, замечают журналисты Юлиан Ханс и Вольфганг Яниш.

"Это стало не первым успехом для российского оппозиционного политика Алексея Навального в Страсбурге, однако самой крупной его победой, которую он когда-либо одерживал над российской властью", - говорится в статье.

"В Страсбурге впервые было озвучено то, что и так знал каждый, но в судебной инстанции редко артикулировалось с такой точностью. Постоянное притеснение со стороны российских властей пользующихся популярностью критиков режима, повторяющиеся задержания по ничтожным поводам - за всем этим скрывается намерение "подавить политический плюрализм", - пишут авторы материала.

"Ясный посыл из Страсбурга в адрес Кремля может ускорить опасный процесс, - говорится далее. - Россия (...) все больше дистанцируется от Совета Европы, частью которого является ЕСПЧ. С середины 2017 года Москва прекратила выплату членских взносов (...). Это было ответом России на то, что после аннексии Крыма ее парламентарии были лишены права голоса в ПАСЕ".

Попытка вернуть русских "обратно в лодку" провалилась. Как отметил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хёльтген, "мы исходим из того, что российская делегация не появится на заседании ПАСЕ уже в январе и продолжит игнорировать выплаты". В конце июня 2019 года пройдут выборы нового генсека организации. "Маловероятно, что русские останутся в клубе, в выборах главы которого они не смогут принять участие", - замечают авторы.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, с того момента, как российская делегация не участвует в голосовании, было выбрано 24 из 47 судей ЕСПЧ. В этой связи он усомнился в легитимности организации.