16:10 16.11.2018 | Дайджест | Новости 100208139

Европейский суд поддержал лидера российской оппозиции Алексея Навального

Пьер Авриль, Le Figaro

Аресты и задержания, которым в течение нескольких лет подвергался российский оппозиционер Алексей Навальный, нацелены на "подавление политического плюрализма" в стране и "обуздание оппозиции". В таких резких выражениях Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг осудил российские власти, нанеся серьезный удар престижу Кремля. Впервые после прихода к власти Владимира Путина судьи из Страсбурга в своей мотивировочной части судебного постановления черным по белому дали определение "политическое" делу в отношении российского диссидента, пишет корреспондент  Le Figaro в Москве Пьер Авриль.


"Правительство разгромлено. Ура!" - тотчас порадовался Навальный в своем твите. В Страсбурге перед прессой он приветствовал судебное решение ЕСПЧ, которое "имеет огромное значение для очень многих людей, каждый день подвергающихся арестам в России". В частности, суд постановил, что правительство обязано выплатить Алексею Навальному 50 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, а также 1025 евро для возмещения материального ущерба. В четверг ни Кремль, ни официальные лица не высказали никаких комментариев, отмечает автор статьи.

Объект особой ненависти Владимира Путина, который никогда не упоминает его имя публично, Навальный с 2012 по 2014 год семь раз был арестован. Дважды он был заключен под стражу соответственно на неделю и на две недели в связи с незаконным участием в митингах, подавленных силами охраны порядка, напоминает журналист.

Весной 2018 года ЕСПЧ, куда Навальный подал иск, уже осудил неоднократные нарушения Россией "свободы собраний" и принципа "справедливого судебного разбирательства", но все же не признал задержания и аресты Навального "политически мотивированными", указывает Авриль. Тогда обе стороны судебного процесса - российское правительство и Навальный - выразили желание отправить дело на пересмотр, и в четверг Большая палата ЕСПЧ совершила юридический разворот на 180 градусов в пользу Навального.

Судьи "ожидают от правительств проявления определенной толерантности в отношении мирных собраний, даже несанкционированных", продолжает европейская судебная инстанция, в то время как за последние месяцы число задержаний в России доходило до нескольких тысяч, говорится в статье.

Недавно прокремлевский депутат Госдумы Сергей Вострецов внес предложение лишать родительских прав родителей тех подростков, которые неоднократно участвуют в несогласованных акциях. Такое предложение, в частности, направлено против митингов Алексея Навального, которые систематически запрещаются российскими властями, однако остаются крайне популярными среди городской молодежи, заключает автор статьи.

Источник: Инопресса


Алексей Навальный  ЕСПЧ  Кремль  Путин  

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