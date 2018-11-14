У побережья Германии залегают 1,6 млн тонн боеприпасов

Йенс Грайнерт

"Следы обеих мировых войн можно по сей день найти по всему миру - не в последнюю очередь в морях и океанах. В ходе непосредственных боевых действий, учений, а также в результате аварий и крушений в море попадали боеприпасы: малого и большого калибра, гранаты, бомбы и морские мины", - пишет на страницах Focus Йенс Грайнерт, эксперт Центра им. Гельмгольца по исследованию океана (GEOMAR).

"Кроме того, большое количество боеприпасов утилизировали в океане и морях после Первой и Второй мировых войн; таким образом химическое и обычное оружие попало во все прибрежные европейские воды. В одних только немецких районах Балтийского и Северного морей залегают 1,6 млн тонн таких отходов. Немалую часть вооружений немецкие моряки утилизировали в предусмотренных для затопления районах по приказу участников антигитлеровской коалиции после Второй мировой войны", - говорится в статье.

При этом боеприпасы скидывали за борт и за пределами предусмотренных районов. К счастью, в немецких водах химические боевые вещества встречаются редко, отмечает эксперт.

"Однако и обычная взрывчатка может выделять ядовитые и канцерогенные вещества, как, например, тринитротолуол (TNT). Здесь - кроме очевидной опасности самопроизвольного взрыва - существует и значительный риск для жителей побережья и морской экосистемы: чем сильнее боеприпасы подвергаются коррозии, тем больше опасных субстанций выделяется. Через морских животных они могут попасть в пищевую цепь человека", - подчеркивает Грайнерт.

С учетом наличия значительного количества боеприпасов на ограниченной территории неудивительно, что химики из GEOMAR обнаружили TNT во всех пробах воды, взятых в районе затопления вооружений в Кильской бухте, отмечает автор материала. "Токсикологи из Кильского университета также обнаружили высокую либо очень высокую концентрацию химических соединений, типичных для взрывчатых веществ, в собранных в этой зоне ракушках и морских звездах", - сообщает издание.

На расстоянии нескольких метров от "минных складов" концентрация этих веществ снижается, но, как отмечает Грайнерт, не до нуля. Концентрация химических соединений, типичных для взрывчатых веществ, была в 12 раз больше в ракушках, собранных в местах непосредственного контакта с водой затопленного торпедного аммонала Schießwolle 39, использовавшегося германским флотом во время Второй мировой войны.

"Залегающая в морях взрывчатка оставила свой химический след повсюду, но, к счастью, более высокая концентрация соответствующих химических соединений сегодня пока еще ограничена определенными районами", - пишет исследователь.

Тем не менее, продолжает автор, открытыми остаются вопросы, например, о том, меняется ли концентрация рассматриваемых химических соединений в течение года, не влияют ли на нее штормы и как она изменится в долгосрочной перспективе.

Так как ответственными организациями, в частности, GEOMAR, уже разработаны методы сбора и оценки проб воды, решающую роль теперь должно сыграть правительство - его вовлеченность, подчеркивает Грайнерт, необходима как никогда. Нужно инициировать создание единой программы мониторинга Северного и Балтийского морей, "чтобы не оставлять бремя прошлых войн еще и следующему поколению", призывает эксперт.

Источник: Инопресса