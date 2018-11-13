15:10 13.11.2018 | Дайджест | Новости 100207827

США, Россия и Китай отказываются поддержать инициативу Франции в области кибербезопасности

Джозеф Арчер, The Telegraph

"США, Китай и Россия отказались поддержать продвигаемое Францией соглашение по регулированию интернета и укреплению кибербезопасности, хотя его одобрила 51 страна, в том числе все члены ЕС", - сообщает журналист The Telegraph Джозеф Арчер.


"Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве", с которым в понедельник выступил президент Франции Макрон, - это попытка установить четкие правила применения кибервооружений. На мероприятии, организованном ЮНЕСКО, французский лидер изложил свои устремления: укрепить международное регулирование интернета и усовершенствовать сотрудничество по борьбе с кибератаками, зарубежным вмешательством в выборы, онлайн-цензурой и риторикой ненависти. Но отказ Вашингтона, Москвы и Пекина подписать соглашение - серьезный удар по этой инициативе", - говорится в статье.

"Президент Макрон сказал, что собирается продолжить нажим на США и других, добиваясь подписания соглашения", - сообщает газета.

Источник: Инопресса


США  Китай и Россия  Франция  кибербезопасность  

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