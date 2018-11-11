Русский шпион в Австрии: глава австрийского МИДа отменила визит в Москву

По информации Die Presse, полковник вооруженных сил Австрии получил за свое сотрудничество с российскими спецслужбами 300 тыс. евро. Передача данных якобы происходила при помощи самого обычного радио.

"Задержание шпиона в рядах австрийской армии грозит негативными последствиями для дипломатических отношений между Веной и Москвой. По имеющейся информации, австрийский полковник из Зальцбурга сотрудничал с российскими спецслужбами с 1990-х и до 2018 года. Это подтвердили на сегодняшней пресс-конференции канцлер Себастьян Курц и министр обороны страны Марио Кунасек", - говорится далее.

Как сообщает Die Presse, глава внешнеполитического ведомства Австрии отменила декабрьский визит в Россию, а также вызвала к себе в МИД представителей российского посольства.

"Это не улучшит отношений между Россией и ЕС", - заявил австрийский канцлер по поводу шпионского скандала в ходе 10-минутной пресс-конференции. "Шпионаж неприемлем. В том числе неприемлема и российская шпионская активность в Европе". Предполагает ли Вена высылать российских дипломатов? "Мы обсудим дальнейшие шаги с нашими европейскими партнерами", - заметил Себастьян Курц.

По словам главы оборонного ведомства Австрии, "этот случай демонстрирует, что и после окончания холодной войны мы должны еще больше укреплять нашу безопасность внутри Австрии".

Как стало известно изданию из Минобороны Австрии, информация о российском шпионе была получена от дружественной разведки. "Полковник уже дал признательные показания", - говорится в статье.

Как сообщается в заключение, шпион передавал русским закодированную информацию при помощи радиоприемника.

Источник: Die Presse