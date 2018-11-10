Мягко стелет, да жестко спать: Трамп ввел новые санкции против России

Всего за несколько дней до саммита в Париже администрация Трампа наложила на Россию дополнительные санкции за нарушение прав человека и незаконную экономическую деятельность в Крыму. "Этот шаг - очередной пример того, что администрация Трампа иногда готова обращаться с Россией жестче, чем можно подумать по риторике президента", - комментирует западная пресса. Кроме того, Великобритания ратует за новые санкции ЕС в отношении высокопоставленных сотрудников ГРУ, а в центре Европы меняется отношение к российским олигархам.

"Великобритания ратует за новые санкции ЕС в отношении высокопоставленных лиц из военной разведсети президента Путина, несущих ответственность за отравление, которое произошло в марте в Солсбери", - сообщает The Times. Журналисты Фрэнсис Эллиотт, Марк Беннеттс и Оливер Муди поясняют: "По словам дипломатических источников, лица из высшего руководства ГРУ числятся в предварительном варианте списка физических лиц, которые подвергнутся санкциям в соответствии с новым режимом ЕС, призванным ограничить применение химического оружия".

"Великобритания надеется заручиться поддержкой Франции и Германии по вопросу этих санкций. Она убеждает министров иностранных дел других стран в ближайшие несколько недель одобрить замораживание активов высокопоставленных сотрудников российской разведки, чьи имена включены в список, и запрет им въезда (видимо, на территорию ЕС. - Прим. ред.)", - пишет газета.

Пересказывая слова неназванного источника, газета пишет: "Мишенью, вероятно, станут полдюжины физических лиц, чьи имена названы, - лиц, причастных к нападению с "Новичком" на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Публикация списка, ожидаемая в декабре, станет, по-видимому, первым официальным подтверждением личности двух основных подозреваемых, которых, по утверждению сайта Bellingcat, зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин".

Газета напоминает, что США уже наложили санкции на шесть бывших и действующих сотрудников ГРУ, в том числе на главу ведомства Игоря Коробова.

"Накануне парижского саммита администрация Трампа наложила на Россию еще больше санкций" - сообщает в заголовке Politico.

"В четверг, всего за несколько дней до того, как президенты Трамп и Путин отправятся в Париж на встречу мировых лидеров, администрация Трампа наложила на Россию дополнительные санкции за нарушение прав человека и незаконную экономическую деятельность в Крыму", - пишет журналист Мэттью Чой. "Этот шаг - очередной пример того, что администрация Трампа иногда готова обращаться с Россией жестче, чем можно подумать по риторике президента", - считает автор.

"Санкции, введенные в четверг, затрагивают трех физических лиц и 9 организаций за поддержку усилий по экономической интеграции Крыма в Россию или за нарушения прав человека. Одна из этих организаций - министерство госбезопасности Луганской Народной Республики, непризнанного государства, которое откололось от Украины и находится под влиянием Кремля. Как сказано в заявлении Минфина США, министерство практиковало в своих тюрьмах тактику запугивания, в том числе угрозы серьезными насильственными действиями и изнасилованием, а также преследовало членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", - говорится в статье.

"Среди других организаций есть корпорации, действующие в Крыму и продающие имущество украинского государства частным лицам, симпатизирующим России", - пишет издание.

"Наши санкции - четкое напоминание о том, что к попыткам нормализовать инвестиции и экономические отношения с теми, кто действует в Крыму, будут относиться нетерпимо, о том, что эти попытки подпадают под действие санкционных органов США и ЕС", - заявила Сигал Мандеклер, заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке.

"Российским олигархам здесь больше не рады" - утверждает швейцарская Tages-Anzeiger.

То, что, по данным Financial Times, российских олигархов - Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску и Андрея Костина - не ждут на экономическом форуме в Давосе, стало неожиданной новостью для России, ведь на этот раз послание пришло из самого сердца Европы. Подобный враждебный настрой россияне чувствовали раньше только со стороны США и Великобритании, пишет Бернхард Оденаль.

"В остальной Европе олигархам часто дул попутный ветер. (...) Однако теперь именно их кремлевский покровитель обеспечил им суровый ветер, дующий в лицо", - подчеркивает автор.

"Перечень грехов, в которых Запад винит Владимира Путина, длинный. (...) Дерипаска, Вексельберг и Ко не несут ответственности за российские военные действия и шпионаж. (...) Однако тесная связь с Кремлем превращается для них теперь в злой рок", - отмечает Оденаль.

"Нет решения, при котором они вышли бы из ситуации благополучно, - полагает журналист. - Если они останутся верны Путину, они потеряют не только имущество, но и деловые связи на Западе. (...) Если же они, напротив, дистанцируются от российского президента, на родине им грозит жестокая судьба, тоже с арестом и конфискацией имущества".

"Они годами извлекали выгоду из европейского оппортунизма. То, что настроения меняются, они заметили слишком поздно", - констатирует издание.