Дональд Трамп меняет своего нелюбимого генпрокурора на верного сторонника

Роланд Неллес, Марк Питцке, Der Spiegel

"Дональд Трамп меняет своего нелюбимого генпрокурора на верного сторонника. Вынужденный уход Джеффа Сешнса сразу после промежуточных выборов - это, очевидно, трюк, призванный подорвать работу следователя по "российскому делу", - считают журналисты Der Spiegel Роланд Неллес и Марк Питцке.

"Этим сенсационным решением спустя всего лишь несколько часов после выборов в Конгресс Трамп снова поставил все с ног на голову, - отмечают авторы статьи. - Ведь это не просто кадровые изменения, которые обычно происходят после американских промежуточных выборов. Вынужденная отставка Сешнса - уходит он, как он сообщил, вовсе не добровольно - это, вероятно, самый драматичный ход Трампа".

Генпрокурор долгое время был верным соратником президента. Однако Трамп "не смог простить Сешнсу, что тот уже в начале своего срока полномочий отказался от контроля над расследованием "российского дела" и (...) решил передать этот вопрос своему заместителю Роду Розенштейну. (...) Именно Розенштейн назначил потом спецпрокурора Мюллера, к большому недовольству президента. (...) В мировосприятии Трампа первейшая задача товарища по партии - защищать президента так, будто ты его адвокат", - повествуют журналисты.

"Уволить Мюллера напрямую было бы [для Трампа] политическим самоубийством. (...) Поэтому Трамп пытается сделать это через черный ход: в качестве исполняющего обязанности генпрокурора за командой Мюллера будет наблюдать Уитакер, пока не будет назначен новый генпрокурор, а до этого может пройти несколько месяцев. (...) Уитакер может отныне ограничивать расследования Мюллера, он может обескровить их, лишив кадровых и финансовых ресурсов, подавлять или даже прекратить вовсе под каким-нибудь предлогом. (...) Этот юрист из Айовы - верный трампист", - подчеркивают Неллес и Питцке.

"Остается открытым вопрос о том, почему Трамп реагирует так быстро сразу после выборов. Это паника? Что знает Мюллер? (...) Вполне вероятно, что Мюллер уже настроился на атаку из Белого дома после выборов, - полагают журналисты. - Возможно, он уже обезопасил свои наработки, чтобы быть уверенным в том, что и хитрейшая рокировка Трампа не сможет заблокировать расследование. Многочисленные дела, которые инициировал Мюллер, давно находятся в разных судах и прокуратурах, к которым Трамп и его люди имеют лишь ограниченный доступ. Там может быть продолжена работа Мюллера - даже если его уволят".

Возможно, спешку Трампа объясняет и то, что республиканцы по-прежнему обладают большинством в Конгрессе. "С 3 января это изменится: у демократов с их большинством в Палате представителей появятся новые возможности освещать это дело", - констатируют Неллес и Питцке.

Источник: Инопресса