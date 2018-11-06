14:29 06.11.2018 | Дайджест | Новости 100207264

Ожидаемая встреча Трампа с Путиным будет отложена

Питер Бейкер, The New York Times

"В понедельник президент Трамп сказал, что встреча с российским президентом Путиным, которая ожидалась на этих выходных в Париже, будет отложена, возможно, до конца месяца, когда оба планируют посетить международный саммит в Буэнос-Айресе", - сообщает журналист The New York Times Питер Бейкер.


В понедельник Трамп сказал, отвечая журналистам, что едет в Париж по другим делам. "Но мы встретимся на G20. И, вероятно, после этого у нас будут встречи - вероятно, масса встреч", - заметил он.

"Ладить с Россией, Китаем и всеми ними - это было бы хорошо", - добавил Трамп. "Но я не уверен, что у нас будет встреча в Париже, - вероятно, ее не будет", - заметил он.

Газета указывает, что программа встреч изменилась в момент, когда между Вашингтоном и Москвой есть трения из-за судьбы Договора о РСМД.

"Трамп не объяснил отмену парижской встречи, но официальный представитель Кремля сказал, что график мероприятий в эти выходные не позволяет устроить полноценную дискуссию", - пишет газета, поясняя, что в Париже главы различных государств будут отмечать 100-летие окончания Первой мировой войны.

Источник: Инопресса


встреча Трампа с Путиным  Париж  РСМД.  

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