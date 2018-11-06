Обуздают ли американские избиратели "вашингтонского дьявола"?

Во вторник 6 ноября в США пройдут выборы в Конгресс и местные органы власти. И хотя нынче избиратели будут голосовать на "самых защищенных выборах с момента рождения интернета", США готовятся к возможному российскому вмешательству. "За кого проголосуют американские избиратели?" - гадает западная пресса, приводя три сценария исхода выборов. Tagesspiegel призывает не тешить себя напрасными надеждами: "Трамп популярнее, чем нам хочется верить".

"США готовятся к российскому вмешательству, которое возможно в день промежуточных выборов" - сообщает в заголовке The Wall Street Journal.

"В нынешнем году избиратели будут голосовать на выборах, которые, по словам экспертов, будут самыми защищенными в США с рождения интернета; это достигнуто благодаря шагам, принятым с 2016 года", - пишет журналист Дастин Волц.

Министерство внутренней безопасности руководит усилиями по защите машин для голосования. "ФБР сосредоточилось на борьбе с иностранными вмешательствами в соцсетях. Обеим программам оказывают поддержку разведслужбы США", - говорится в статье.

И все же, сообщает издание, американские чиновники "опасаются, что Россия или кто-то еще могут применить в день выборов какие-то новые, непредсказуемые тактики; их нервирует то, как тихо держатся российские хакеры по сравнению с 2016 годом".

"Улик того, что накануне промежуточных выборов Россия взяла на мушку инфраструктуру выборов, в том числе системы регистрации избирателей или машины для голосования, нет, но Москва все еще пытается распространять дезинформацию в Facebook, Twitter и YouTube, по словам высокопоставленных официальных лиц", - пишет издание.

Администрацию Трампа и самого президента упрекают в том, что они слишком мало делают для повышения статуса этой проблемы и привлечения внимания к ней. Со своей стороны, американские чиновники говорят, что машины для голосования обычно не подключены к интернету. "По их словам, труднее решить проблему того, как Россия изощренно использует социальные медиа для влияния на избирателей; эту тактику, менее изощренно, повторил Иран", - отмечает издание.

"Дональд Трамп популярнее, чем нам хочется верить" - так озаглавлен материал в немецкой Tagesspiegel.

"За кого проголосуют во вторник американские избиратели? Большинство экспертов по эту сторону Атлантики надеются, что (...) они обуздают "вашингтонского дьявола", обеспечив демократам большинство в Палате представителей - а лучше и в Сенате. И тогда, рассуждают они, будет покончено с непредсказуемыми решениями нынешнего хозяина Белого дома", - отмечает автор публикации Маттиас Мюллер Блюменкрон.

"Обманчивые надежды, - констатирует журналист. - С одной стороны, совершенно неясно, какие именно результаты принесет сегодняшнее голосование". Демократам вроде сулят большинство, по крайней мере, в Палате представителей - однако прогнозы постоянно меняются. "Этот президент пользуется большей популярностью у соотечественников, чем хотелось бы верить здесь, за тридевять земель от Вашингтона", - отмечает немецкое издание.

"Большинство американцев уверены, что экономика страны мчит вперед на всех парах. Его грубая внешняя политика, особенно в отношении Китая, находит поддержку даже в рядах его оппонентов. Впервые опросы показывают, что он популярнее своего предшественника Обамы", - говорится в статье.

"С другой стороны, даже победа противников Трампа, скорее всего, не успокоит американцев и уж тем более президента. Демократы при помощи невиданного доселе наступления в парламенте попытаются усложнить ненавистному республиканцу его президентство, что неминуемо приведет к отвратительным перепалкам", - отмечает автор.

"Ситуация внутри страны вынудит ощущающего на себе давление президента добиваться побед в другом месте. (...) Например, он попытается заработать очки у условного "Джо-водопроводчика", сделав ставку на конфронтацию во внешней политике. Он уже сегодня спит и видит, как уволить главу Пентагона Мэттиса. Трамп может дать волю своему скепсису в отношении НАТО и подготовить выход США из альянса", - прогнозирует издание, опасаясь ухудшения и без того натянутых отношений Трампа с Германией.

"Президенту США Трампу срочно нужна победа на промежуточных выборах. Если победят демократы, они смогут сильно усложнить его жизнь. И они уже знают, как это сделать", - пишут на страницах Der SpiegelРоланд Неллес и Марк Питцке. Журналисты приводят три варианта исхода выборов, которые, по их мнению, существенно повлияют на будущую политику США.

Победу республиканцев в обеих палатах Конгресса "Трамп воспримет как подтверждение своей прежней политики". "Это означает, что в его агрессивном и популистском политическом стиле, вероятно, изменится мало", - полагают авторы статьи.

"Что касается расследования "российского дела" экс-главой ФБР Робертом Мюллером, то ожидается, что Трамп предпримет массивные попытки его сорвать: в верхах министерства юстиции обсуждается отставка министра юстиции Джеффа Сешнса", - пишут Неллес и Питцке. "Во внешней политике и в политике безопасности Трамп продолжит свой грубый курс по отношению к союзникам вроде Германии", - уверены журналисты.

"Шансы демократов на победу в Сенате пока не особенно хорошие. Возвращение ими большинства в Палате представителей считается более вероятным. Что произойдет в этом случае?" - задаются вопросом авторы публикации, представляя второй сценарий исхода выборов.

По мнению Неллеса и Питцке, демократы, имея простое большинство голосов в Палате представителей, могут инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа. Однако, чтобы процедура была одобрена и в Сенате, против Трампа придется проголосовать и многим республиканцам, а это слишком большое препятствие, отмечает издание.

"Однако у оппозиции есть много других опций для того, чтобы помешать Трампу или доставить ему юридические проблемы, - продолжают журналисты. - Обвинений достаточно: "российское дело", злоупотребление властью, коррупция, нарушение этики, обман с пожертвованиями, уклонение от уплаты налогов, сексуальные домогательства".

Под руководством демократов комитет по ассигнованиям попытается принудить Трампа к предоставлению налоговых деклараций, от чего он уклонялся. Критики Трампа надеются установить таким образом признаки его финансовой связи с Россией.

Кроме того, комитет по разведке может возродить расследование "российского дела" в Конгрессе. Много вопросов относительно России есть у демократов и в юридическом комитете, говорится в статье.

Третий сценарий маловероятен, но не исключен. "Если демократы вопреки ожиданиям получат большинство и в Сенате, это перевернет американскую политику с ног на голову. У республиканцев в выигрыше могут оказаться критики Трампа. (...) Возможно даже, что на следующих выборах против него выступят кандидаты из собственной партии. Он будет значительно ослаблен, а его политику будет ставить под сомнение все больше и больше людей", - предрекает Spiegel.

Источник: Инопресса