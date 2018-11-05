17:55 05.11.2018 | Дайджест | Новости 100207190

Москва берет на мушку Азовское море

Штефан Шолль, Frankfurter Rundschau

"Российский контроль ослабляет морскую торговлю Украины. Примирения сторон не предвидится", - констатирует журналист  Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.


"Спустя четыре с половиной года после начала боев в Донбассе конфликт на востоке Украины зашел в тупик, как никогда раньше, - отмечает автор статьи. - А в последние месяцы разбирательство достигло и Азовского моря. Там Россия пытается заблокировать украинские порты Бердянск и Мариуполь".

После присоединения Крыма у России в Азовском море однозначно больше возможностей, пишет Шолль, подчеркивая, что открытый в мае 2018 года мост через Керченский пролив блокирует доступ в Азовское море для кораблей высотой более 33 метров и от этого страдают в первую очередь Бердянск и Мариуполь. К тому же весной быстроходные катеры российской погранслужбы в Азовском море начали останавливать и контролировать торговые суда, следующие в украинские порты.

"По мнению наблюдателей, таким образом наносится ущерб украинской морской торговле в Азовском море. "Очевидно, Россия хочет аннексировать Азовское море, - заявил в разговоре с изданием Алексей Мельник, эксперт по безопасности из Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова. - Они уже начали присваивать украинские нефтяные месторождения в Черном море".

"Москва, по его словам, хочет продемонстрировать украинскому населению экономическую и политическую недееспособность его государства. Поэтому Россия попытается помешать и президентским и парламентским выборам на Украине в 2019 году", - передает издание.

При этом в России в последнее время появлялись домыслы о том, не готова ли Москва все же пойти на уступки в конфликте. Однако, как заявил в разговоре с изданием московский политолог Сергей Марков, "во внутриполитическом смысле для Путина было бы самоубийством бросить повстанцев в Донбассе на произвол судьбы. По его словам, решение возможно лишь при условии, что украинский народ восстанет и свергнет "террористический режим" в Киеве".

"В минский мирный процесс, кажется, больше не верит ни одна сторона", - заключает Шолль.

Источник: Инопресса


Азовское море  военные корабли РФ  конфликт  

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