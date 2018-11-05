Как европейцы пытаются спасти договор о ядерном разоружении

Ева Фишер, Handelsblatt

"Договор о РСМД имеет принципиальное значение: если европейцам не удастся его спасти, миру грозит новая ядерная гонка вооружений", - уверена журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер.

"Договор о РСМД - это один из центральных столпов европейской безопасности, который теперь находится под угрозой. Ведь с помощью ядерного оружия Россия может атаковать Европу без заблаговременного предупреждения", - опасается журналистка.

"Без договора о РСМД Европа стала бы другой: возможно, она стала бы местом, где в будущем размещались бы ракеты средней дальности наземного базирования. Или, может быть, местом для размещения систем морского и воздушного базирования. Возможно, местом, где вопрос о размещении вооружения посеял бы раздор между партнерами по союзу", - рассуждает издание.

"И это, вероятно, была бы вооруженная Европа между вооруженными США и вооруженной Россией в вооруженном мире, - продолжает газета. - Китай тоже отреагировал бы на вооружение своего соседа наращиванием своего военного потенциала - так же, как и другие страны, так что в результате возникли бы многочисленные новые ядерные державы. Это сценарий, который может не понравиться и России".

Одним из возможных мотивов России, побуждающих ее обходить договор о РСМД, является, по мнению издания, страх перед Китаем. "Большой сосед России располагает ракетами средней дальности - и одновременно не заинтересован в заключении сделки о разоружении с США или Россией. Этому соседу Россия не хочет противостоять, будучи безоружной. Одновременно Москва не хочет и глобальной гонки вооружений, из которой она не сможет выйти победителем", - полагает автор публикации.

"Здесь, с точки зрения европейцев, есть надежда: необходимо дать понять России, какой будет реакция Европы в случае, если договор о РСМД перестанет существовать - и таким образом убедить Путина уничтожить его новую ракетную систему и придерживаться сделки с американцами".

"Спасти договор о РСМД в сущности хотят все - в том числе и американцы. Может ли это получиться - пока остается под вопросом", - констатирует журналистка.

Источник: Инопресса