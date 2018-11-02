Меркель видит Германию твердо стоящей на стороне Украины

Маркус Акерет, Neue Zürcher Zeitung

Визит Ангелы Меркель в Киев подтвердил инициативность Германии, пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Выступая перед СМИ, канцлер обратила внимание на многочисленные телефонные переговоры и встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине и на многосторонних мероприятиях. "Это примечание лишь подчеркнуло то, что и так можно было отчетливо понять по жестам и тону и о чем Меркель заявила начистоту: Германия стоит на стороне Украины", - отмечает автор статьи.

"Прочность позиции Запада по отношению к бесцеремонному военному вмешательству в дела Украины основывалась в значительной мере на пробивной силе Меркель", - подчеркивает журналист, добавляя, что без нее не были бы заключены и Минские соглашения.

"Объявленный уход Меркель может состояться раньше, чем (...) этого хотели бы украинцы. Они всегда желали, чтобы европейцы оказывали еще больше давления на Россию. Надежда, что это давление все же вырастет на фоне шпионского триллера вокруг Сергея Скрипаля и принудит Москву к уступкам, по-прежнему блуждает, как иллюзия, по осеннему Киеву", - отмечает Акерет.

Украинское правительство вряд ли может надеяться на открытую поддержку, которая была бы больше той, что оказывает ему немецкий канцлер, полагает журналист. Решение российского правительства наложить экономические санкции на 300 украинских политиков и предпринимателей, а также 68 компаний дали Порошенко дополнительное основание для "подробных причитаний о поведении России по отношению к Украине и особенно в Донбассе". Хотя Меркель, как передает Акерет, к ним и не присоединилась, она одновременно и не раскритиковала Киев, "который, с точки зрения Москвы, несет исключительную ответственность за то, что "Минск" остался на бумаге. Такая позиция является прямо-таки дерзкой с учетом подозрительных конвоев из России, постоянно регистрируемых наблюдательной миссией ОБСЕ".

Сегодня на каждое политическое решение Порошенко накладывают отпечаток предстоящие президентские выборы. "Хотя он еще не объявил об этом официально, он на самом деле хочет остаться, но его шансы крайне неопределенные. Возвращение политических сил, находившихся у власти непосредственно перед переворотом в феврале 2014 года, маловероятно. Несмотря на это, для Запада также немаловажно, кто в будущем будет главным в Киеве", - пишет Акерет в заключение.

Источник: Инопресса