Движение в никуда - ФОТО

Роман Спиридонов, редактор

Дипломаты часто сетуют на то, что между израильтянами и палестинцами отсутствует диалог. Про общение между ними вам не удалось бы узнать и от множества послов и агентов, наводнивших ближневосточный регион этим летом. Дискуссии курсируют в кругу Израиля, Рамаллы и Газы, арабских столиц – от Каира до Персидского залива, переговоры ведутся сразу по трем направлениям. Первое из них – это прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом – исламистской организацией, действующей в секторе Газа. Вторая цель – это примирение ХАМАСа и ФАТХа, действующей на западном берегу Иордана. И наконец, стремление Дональда Трампа "окончательно распутать Гордеев узел" между израильтянами и палестинцами. Вернуться к первоначальному положению дел в регионе возможно лишь тогда, когда эти три пункта будут выполнены.

Переговоры о перемирии с участием Израиля и ХАМАСа крайне необходимы. Обе стороны, как никогда ранее близки к войне с момента последних столкновений в 2014 году. Напряжение начало расти в марте 2018 года, когда в секторе Газа вспыхнула волна протестов против десятилетней блокады региона Израилем и Египтом. В период максимальной активности в протестах принимали участие десятки тысяч человек. В один из майских дней израильские солдаты застрелили более 50 человек. ХАМАС прекратил содействовать протестующим, побаиваясь потерять контроль над происходящей ситуацией.

Толпы протестующих постепенно редеют, но вместо мирных собраний на израильско-палестинской границе продолжается обоюдное насилие. В Газе молодежь мастерит самодельные воздушные шары и змеи с горючим материалом, которые затем перебрасывает через израильскую границу, выжигая тысячи гектаров земли. Некоторые жители Газы используют презервативы в качестве тары для горючего вещества. Вооруженные боевики запускают в сторону Израиля сотни самодельных ракет, аналогично поступает и Тель-Авив, бомбя сектор Газа. Дипломаты пытаются добиться режима прекращения огня всякий раз, когда между сторонами вспыхивает насилие. Но и эти успехи оказываются быстротечными.

Так, Израиль и ХАМАС продолжают вести косвенные переговоры о долгосрочном перемирии. В обмен на свободное передвижение жителей Газы и продовольствия ХАМАС обязуется прекратить постоянные «пиротехнические провокации» в сторону Израиля. Лидер последней Исмаил Хания заявил жителям Газы, что "мы уже стали на путь прекращения блокады". По-видимому, их ожидает серьезное разочарование. Так, с начала мая 2018 года более 33 тыс палестинцев пересекли границу с Египтом через Рафах, что в десятки раз больше, нежели в прошлом году. В свою очередь, трафик через Ерез на границе в Израилем вырос до 58 процентов. Это бесспорно шаг вперед, однако для остальных 2 млн человек движение все также остается затруднительным. Это также препятствует помощи международного сообщества в вопросе восстановления разрушенной экономики Газы (действительно, этим летом количество коммерческих перевозок в регионе значительно уменьшилось).

Даже такая небольшая "передышка" - это возможность для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отсрочить внеочередные выборы до весны 2019 года Праворадикальное крыло его сторонников взбешено тем, что Израиль ведет переговоры под угрозой насилия. Недавний опрос показал, что лишь 28 процентов поддерживают перемирие с ХАМАСом; 41 же процент отвергает эту идею. В руках боевиков находятся тела двух убитых в ходе столкновений 2014 года израильских солдат. Израиль требует в срочном порядке вернуть их на родину (ХАМАС также удерживает двух живых израильских заключенных: бедуина и эфиопского еврея, внимание к которым за последнее время уменьшилось). ХАМАС рассматривает их как свой "козырь".

Палестинский президент – Махмуд Аббас, также оказался в незавидном положении. Его представители регулярно встречаются с официальными лицами ХАМАСа в Каире, обсуждая соглашение, согласно которому последние отказываются от контроля территорий сектора Газа. Сторонам даже удалось подписать похожий документ в октябре 2017 года. Однако, содержание деклараций так никогда и не выполнялось. Отказавшись от бюрократии, ХАМАС сделал "медвежью услугу", предоставив представителям ФАТХа осуществлять административно-общественное управление в секторе Газа. Вместе с тем, боевики отказались распускать своих ополченцев (бандформирования). В прошлом году господин Аббас собственноручно одобрил санкции в адрес Газы, в надежде усилить давления на ХАМАС. Как бы это странно не было, но теперь уже Израиль призывает Аббаса снизить градус пресиснга, так как они побаиваются, что это может усложнить их собственные усилия в процессе примирения с боевиками.

Больному и 82-летнему господину Аббасу в большой степени удавалось сохранять контроль над Западным берегом на протяжении десятилетий. Его силовые структуры очень тесно сотрудничают с израильскими службами безопасности. Аббас поддерживает идею двойного государства. Даже без учета демонстрации процесса мирного урегулирования понятно, что Аббасу все еще нечего противопоставить ХАМАСу, не говоря уже о взаимном компромиссе. Так и получается, что Израиль (хотя и косвенно), но чаще садиться за стол переговоров с ХАМАС, которых они считают террористами.

Небольшим утешением для господина Аббаса является мизерная помощь, предоставляемая администрацией Трампа. Президентский зять, Джаред Кушнер, и его специальный эмиссар, Джейсон Гринблат, провели 18 месяцев, «гастролируя» по региону. Долгожданный мирный план все также остается "призрачной перспективой". И никто не знает, когда (или если) ему суждено все-таки быть. Дональд Трамп принял решение перенести американское консульство из Иерусалима и Тель-Авив, он также урезал финансирование ООН и международных организаций, которые помогали палестинским беженцам. В своей речи, произнесенной 21 августа, Трамп заявил, что палестинцы «и так получили достаточно» в качестве компенсации. Сказать, что палестинца стали еще с большим недоверием относиться к Трампу, это ничего не сказать.

Маститые переговорщики часто рассматривают суть конфликта, как результат проблем с коммуникацией. Стоит сторонам вернуться за стол переговоров, как у них обязательно получиться прийти к общему знаменателю. Но проблема в том, что эти переговоры велись десятилетиями. Любой израильтянин или палестинец наизусть знает все подробности концепции "одна территория – два государства". ХАМАС и ФАТХ давно разработали соглашения о перемирии. Главная проблема заключается вовсе не в недостатке дискуссий. Она заключается в отсутствии доверия конфликтующих сторон.

Мир между Израилем и ХАМАСом может быть и принесет обоюдное спокойствие на границах. Но оно автоматически ослабит позиции президента Аббаса и тогда ХАМАС станет менее склонным к воссоединению с ним. Дональд Трамп полностью утратил доверие в глазах палестинцев в роли миротворца. Даже союзная США Иордания озлобилась на американского лидера. Он мог воспользоваться небольшой региональной поддержкой, если бы запустил процесс мирного урегулирования. Опрос, опубликованный 13 августа показал, что только 43 процента израильских евреев и палестинцев поддерживают концепцию "одна территория – два государства", что является самым низким показателем за два последних десятилетия. Вот и получается, что 25 лет спустя договоренностей в Осло, знаменовавших конец коллизии, доказывают, что и по сей день существует необходимость прекращения постоянно ухудшающегося конфликта.

Источник: The Economist, august 2018, Israel and the Palestinians, р.39-40