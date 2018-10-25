18:30 25.10.2018 | Дайджест | Новости 100206462

Директор ЦРУ прослушала аудиозапись, которая предположительно была сделана во время убийства журналиста Хашогги

Джон Хадсон, Суад Мехеннет и Шейн Харрис, The Washington Post

"Директор ЦРУ Джина Хаспел прослушала аудиозапись, на которой предположительно запечатлены допрос и убийство журналиста Джамаля Хашогги", - сообщает The Washington Post. "Таким образом, одному из ключевых членов правительства Трампа был предоставлен доступ к уликам, которыми воспользовалась Турция, чтобы обвинить Саудовскую Аравию в предумышленном убийстве", - поясняют журналисты Джон Хадсон, Суад Мехеннет и Шейн Харрис.


"Хаспел, в понедельник вылетевшая с секретным визитом в Турцию, прослушала аудиозапись во время поездки", - пишет газета со слов неназванных информированных источников.

"Трамп, сделавший Саудовскую Аравию одним из главных столпов своей стратегии на Ближнем Востоке, все скептичнее относится к утверждениям королевства, что смерть Хашогги - результат "бесконтрольной операции", которая произошла после того, как в стамбульском консульстве Саудовской Аравии 2 октября началась драка на кулаках", - комментируют авторы.

Издание сообщает: "Один источник, знакомый с аудиозаписью, назвал ее "убедительной" и заявил, что она может усилить давление на власти США - требования, чтобы они возложили на Саудовскую Аравию ответственность за смерть Хашогги". По мнению экс-сотрудника ЦРУ Брюса Ридела, СМИ усилят давление на администрацию Трампа, а Конгресс США попросит Хаспел рассказать, что именно она услышала на аудиозаписи.

Источник: Инопресса

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