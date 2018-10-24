17:58 24.10.2018 | Дайджест | Новости 100206382

Убийство Хашогги: после бойкота "Давоса в пустыне" пустующие места заняли Россия и Китай

Кэтрин Филп, The Times

"Россия заполнила пустующее пространство, оставленное западными лидерами, которые бойкотировали саудовскую конференцию "Давос в пустыне": она отправила в Эр-Рияд больше делегатов", - передает корреспондент The Times Кэтрин Филп. 


"Около 40 политиков и бизнесменов из США и Европы отказались участвовать в "Будущей инвестиционной инициативе", когда появились доказательства причастности Саудовской Аравии к убийству Джамаля Хашогги. В считанные дни в официальной программе конференции были перечислены десятки новых делегатов из России, которые совершают поездку под эгидой Российского фонда прямых инвестиций. Новые имена также появились в списке китайской делегации", - сообщает Филп.

Глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев назвал убийство Джамаля Хашогги "ужасной трагедией", но заявил, что это не должно препятствовать деловым отношениям двух стран. По его словам, Россия поддерживает экономические реформы принца Мухаммеда ибн Салмана и "важно дать сигнал поддержки" королевству.

Дональд Трамп предупредил, что Саудовская Аравия может обратиться к Китаю и России, если Вашингтон введет эмбарго на поставки оружия королевству.

До убийства Хашогги Саудовская Аравия и Россия объявляли о совместном инвестиционном проекте на миллиард долларов. Глава Saudi Aramco Амин Нассер вчера подтвердил, что нефтяная компания ведет с Россией переговоры по крупному газовому проекту.

Источник: Инопресса


убийство Хашогги  журналист  Россия  Китай  

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