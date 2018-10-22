17:30 22.10.2018 | Дайджест | Новости 100206218

США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции

Катрина Мэнсон, Дэвид Шеппард, Financial Times

"В администрации Трампа опасаются, что Россия может помочь Тегерану обойти американские санкции, покупая иранскую нефть и продавая ее как свою", - передают корреспонденты Financial Times Катрина Мэнсон и Дэвид Шеппард.


США должны ввести санкции, призванные остановить экспорт иранской нефти с 5 ноября. "Но высокопоставленные американские чиновники стараются убедить другие страны прекратить импорт нефти из Ирана и опасаются, что Иран ищет альтернативные пути поставок", - пишут журналисты.

"Чтобы обойти санкции, Иран, возможно, продвигает идею того, чтобы его нефть на мировом рынке продавала Россия, - сообщил высокопоставленный сотрудник американской администрации. - Я бы посоветовал России даже не думать об этом. В интересах России не содействовать тому, чтобы Иран уклонялся от санкций".

В начале недели советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон собирается встретиться с российскими официальными лицами в Москве. Затем он отправится в соседний Азербайджан, который граничит также с Ираном.

"Американские чиновники между тем месяцами разъезжали по миру в стремлении добиться того, чтобы покупатели иранской нефти, в том числе Индия, Южная Корея и Япония, прекратили ее импортировать", - говорится в статье. "Наша цель заключается в том, чтобы импорт нефти из Ирана как можно быстрее стал нулевым, в идеале - к 4 ноября", - сообщил представитель Госдепартамента.

Однако недавно американские официальные лица впервые заявили, что готовы сделать исключение для ряда покупателей. Таким образом создается вероятность того, что Тегеран и дальше будет экспортировать нефть странам, которые демонстрируют, что сокращают общий объем покупаемой у Ирана нефти.

По словам трейдеров и аналитиков, будет сравнительно легко заметить масштабное перемещение нефти из Ирана в Россию. У стран нет общих трубопроводов, так что любое передвижение будет почти наверняка связано с нефтяными танкерами - возможно, в Каспийском море. Это будет довольно просто заметить по спутниковым сигналам и изображениям, отмечается в статье.

"Некоторые трейдеры сообщили FT, что не примут переоформленную иранскую нефть из России. Российские государственные нефтяные компании и частные предприятия тоже не хотят попасть под санкции США", - сообщают Мэнсон и Шеппард.

"При другом сценарии Россия теоретически может взять иранскую нефть и использовать ее на своих нефтеперерабатывающих заводах, а больший объем внутренней продукции освободить для экспорта", - предполагают авторы статьи.

Джо Макмонигл, бывший глава аппарата в министерстве энергетики США, ныне эксперт в Hedgeye Research, заявил: "России не нужна эта нефть, и она попадет под санкции. Пока что американские санкции против России были адресными, но нарушение санкций против Ирана повлечет за собой большие последствия".

Источник: Инопресса

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