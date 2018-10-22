Почему русские внедряются в ЦАР?

Танги Бертеме, Ален Барлюэ, Le Figaro

Вот уже целый год российские военные, число и миссия которых малоизвестны, живут в Банги - столице Центральноафриканской республики (ЦАР), что вызывает ряд вопросов по поводу амбиций Москвы, пишут журналисты Le Figaro Танги Бертеме и Ален Барлюэ.

Такая активность военнослужащих, многие из которых на самом деле являются наемниками частной военной компании, беспокоит Францию, играющую решающую роль в своей бывшей колонии, говорится в статье.

В октябре президент ЦАР встретился с Сергеем Лавовым в Сочи. Российский министр иностранных дел предложил в виде подарка необходимое оружие, в частности 5200 автоматов Калашникова, 840 пулеметов и 270 гранатометов. ООН оставалось лишь ратифицировать этот дар, и оружие прибыло в начале 2018 года в Банги. Более того, Москва официально направила 175 инструкторов: 5 военных и 170 "гражданских" для обучения правительственных военных сил (FACA). В пятницу Москва объявили о том, что она пришлет на место дополнительно 60 инструкторов для FACA, отмечают авторы статьи.

Российское влияние в этой маленькой стране стало ощущаться очень быстро. Известный своим слабоволием президент ЦАР отодвинул руандские "голубые каски", обеспечивавшие его безопасность, и обзавелся российской охраной, указывают журналисты.

В этом бывшем "заповедном поле", где французское влияние ощущается очень сильно, приход русских воспринимается как желание вытеснить Париж, считают авторы статьи. Но Кремль на этом не остановился. Для подрыва и так пошатнувшейся французской ауры была развернута кампания антифранцузской направленности в печати, через государственное СМИ Russia Today, центральноафриканскую печать и камерунские телеканалы. А главное, российская дипломатия начала переговоры с мятежными группировками, основанные на разделе власти и рудных доходов между повстанцами и правительством.

"Подобная российская активность опасна для ЦАР, так как она подрывает работу ООН", - встревожился один неназванный дипломат.

Когда команда, прибывшая из Москвы, разбила свой учебный лагерь в Беренго, бывшем дворце императора Бокассы в 65 км от столицы, часть военнослужащих поселилась в Банги. "Военные инструкторы делают свою работу и ничего другого", - подчеркивает один надежный источник в Банги. Совсем иначе обстоит дело со 170 "гражданскими", число которых за последние месяцы достигло 400 человек. Эти "гражданские" лица официально зависят от таинственной компании Sewa Security Services, созданной в ноябре 2017 года в Банги, поясняют журналисты.

На самом деле большинство из них принадлежат к частной военной компании Вагнера, которая существует незаконно и за несколько месяцев приобрела дурную репутацию. Именно расследование ее деятельности привело к таинственной гибели трех российских журналистов в ЦАР в конце июля. Наемники ЧВК Вагнера действовали в Донбассе, на Украине, в 2017 году они переместились в Сирию после подписания соглашения об эксплуатации нефтегазового месторождения с Россией. А в апреле этого года, по данным надежного источника, прямым рейсом Дамаск-Банги "парни Вагнера" прибыли в ЦАР, в поиске новых деловых выгод. Они присоединили к другим российским наемникам, прибывшим из Судана, где Москва в последние годы проявляет повышенную активность, пишут Бертеме и Барлюэ.

Данный проект находится в ведении создателя и главного финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, приближенного Владимира Путина. Людей Вагнера с тех пор видели в разных регионах страны, в частности, в городе Бриа на востоке страны, богатом золотом и бриллиантами. Для того чтобы туда внедриться, русские предоставили залоговое обеспечение. В мае они "подарили" Бриа больницу, истинно "потемкинскую больницу", не функционирующую на самом деле, описывают журналисты.

"Русские в ЦАР ничего не придумывают. Их вмешательство включает военный аспект, который они надеются оправдать финансовым аспектом, направленным на эксплуатацию природных ресурсов, как это делали в свое время ливийцы", - утверждает один предприниматель из ЦАР. Этот финансовый аспект представлен в виде другой компании: Lobaye Invest. Созданной в 2017 году компанией, по данным российских СМИ, официально руководит некто Евгений Ходотов, 54-летний ветеран сил безопасности из Санкт-Петербурга и к тому же гендиректор "M-Финанс", одним из видов деятельности этой структуры является "добыча драгоценных камней". Но для многих истинным главой является не кто иной, как Евгений Пригожин, комментируют авторы стать.

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов, уполномоченный вести дела в Африке, приезжал сюда уже раз пятьдесят. По мнению одного французского источника, посредством своей деятельности в ЦАР русские стремятся соблазнить другие [африканские] страны. Так, российская активность усилилась в Анголе и Гвинее - в двух государствах с очень богатыми недрами, заключают журналисты.

Источник: Инопресса