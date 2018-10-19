14:41 19.10.2018 | Дайджест | Новости 100206059

Падение рейтинга Путина и страх саботажа: почему Кремль нервно реагирует на бойню в Керчи

Аня Виллнер, Focus

Ужас, вызванный массовым убийством в колледже на аннексированном Россией полуострове Крым, все еще не отступает, пишет журналистка Focus Аня Виллнер.


"Примечательным было то, насколько быстро и масштабно органы государственной безопасности России отреагировали на происшествие. (...) Это показывает, насколько большое значение Москва придала этому инциденту", - отмечает журналистка.

По мнению Виллнер, существует несколько причин того, почему Москва так чувствительно отреагировала на кровавую расправу, устроенную студентом.

"Насильственная аннексия Крыма в 2014 году - это крупнейший внутриполитический успех последних лет для Путина. (...) Стоит обратить внимание на то, что вместе с сигналом в сторону других стран о том, что он может менять границы и нарушать международное право тогда, когда ему захочется, речь для Путина шла и о другом: аннексия Крыма для многих россиян является национальным достижением и исторической победой Путина. (...) Это объясняет то, почему все, что связано с Крымом, имеет для Путина важное политическое значение", - пишет журналистка, добавляя, что в инфраструктуру Крыма Москва вкладывает миллиарды евро.

"Это показывает статус Крыма для Кремля: то, сколько денег уходит на полуостров, кажется почти неважным, пока президент может показывать своему населению, что Крым контролируется Россией. В обратном смысле это означает: происшествие в Крыму особенно тревожит Кремль - как и все, что может навредить слогану "Крым наш", - уверена Виллнер.

"Изначально казалось вероятным, что Кремль обвинит правительство в Киеве в связи с атакой в колледже, - продолжает журналистка. - В Москве в принципе существует тенденция возбуждать обвинениями в саботаже враждебное настроение по отношению к Киеву, чтобы сплотить россиян в поддержке курса Кремля. Разгонится ли еще здесь путинская машина пропаганды, станет понятно в ближайшие дни".

После аннексии Крыма российский президент мог радоваться высокому рейтингу, который порой доходил почти до 90%. Сейчас же "рейтинг Путина, премьер-министра Медведева и правительства падает на протяжении нескольких месяцев, сокращается доверие к парламенту и другим институтам". Согласно опросу, проведенному "Левада-Центром", Путину доверяют только 58% населения. "Должно быть, это не нравится Путину, в конце концов, он рассматривает протест против своей политики как атаку не только на его личную власть. (...) Типичным для российского правительства является страх того, что Запад может однажды использовать политические волнения для того, чтобы установить в России прозападное правительство, - полагает Виллнер. - То, что население сейчас явно не поддерживает его единодушно, вероятно, повышает беспокойство Путина".

К тому же, пишет журналистка далее, на региональных выборах упал рейтинг поддерживающей Путина партии "Единая Россия". То, что обычно аполитичное население в регионах все больше недовольно правительством и показывает это на выборах, - новое явление, которое еще будет занимать мысли Кремля, заключает Виллнер.

Источник: Инопресса


Путин  Москва  взрыв  Керчь  

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