Украинский кинорежиссер Олег Сенцов по-прежнему в критическом состоянии

Корреспондент, Le Monde

Двоюродная сестра Сенцова назвала ситуацию "очень серьезной", несмотря на то, что украинский кинорежиссер недавно прекратил голодовку, которую он держал 145 дней, пишет корреспондент французской Le Monde.

На пресс-конференции в Киеве 16 октября двоюродная сестра украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего заключение в России и недавно завершившего свою 145-дневную голодовку, выразила свою обеспокоенность тем, что он рискует не выжить после столь долгого периода лишений. Между тем тюремная администрация российского региона, где отбывает срок Олег Сенцов, во вторник в своем коммюнике заявила о том, что состояние его здоровья "не ухудшилось" и он не находится в реанимации, передает автор статьи.

"Выход из голодовки - достаточно серьезная процедура, и никто не может сказать, выживет ли Олег. Ситуация очень и очень серьезная", - сказала Наталья Каплан. Здоровье 42-летнего Сенцова было "сильно подорвано" его голодовкой, подчеркнула Каплан. "У него пострадали, достаточно серьезно, практически все внутренние органы", - продолжила она, упомянув о проблемах с печенью, сердцем и мозгом. "Его последние письма очень пессимистичные", - заявила она, уточнив, что кинорежиссер "написал завещание, где он просит не покидать его детей".

Сенцов начал свою голодовку, чтобы добиться освобождения всех украинских "политических заключенных", содержащихся в тюрьмах России. В начале октября он решил закончить голодовку, чтобы избежать принудительного кормления. Названный "украинским камикадзе" своим адвокатом, говорившим, что он "готов умереть", режиссер все же согласился принимать пищевые добавки, обычно предназначенные для больных, которые не способны питаться самостоятельно, поясняет журналист.

Страны "большой семерки", а также многие деятели культуры не раз призывали к освобождению Олега Сенцова, говорится в статье.

Источник: Инопресса