18:32 17.10.2018 | Дайджест | Новости 100205897

Сальвини едет в Москву, чтобы призвать к отмене санкций

Том Кингтон, The Times

"В преддверии визитов своих министров - а именно, премьера и министра внутренних дел - в Москву Италия вновь атаковала санкции, наложенные ЕС на Россию", - утверждает журналист The Times Том Кингтон.


Премьер Италии Джузеппе Конте сказал во вторник: санкции "наносят вред нашим компаниям, которые мы намерены защищать, а также российскому гражданскому обществу". Конте встретится с российским президентом Путиным 24 октября.

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини возглавляет делегацию итальянских предпринимателей, которая сегодня будет участвовать в конференции в Москве. На этой неделе Сальвини назвал санкции "нелепостью с социальной, культурной и экономической точки зрения", добавив: "Я туда еду не потому, что мне платят в рублях, как пишут некоторые, а потому что проблема решается путем диалога, а не эмбарго".

Газета напоминает: "Ведущие итальянские бизнесмены говорят, что из-за санкций компании потеряли миллиарды евро".

Источник: Инопресса


Маттео Сальвини  Москва  санкции  

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