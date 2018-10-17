16:10 17.10.2018 | Дайджест | Новости 100205892

Крым нашел способ поддержать свою слабую экономику. Он будет завлекать сирийских туристов

Эми Феррис-Ротман, The Washington Post

"Это был бы один из самых необычных в мире прямых авиарейсов", - замечает корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман. "Но предложение доставлять сирийских военных и гражданских лиц на черноморский курорт действительно прозвучало во вторник, когда делегация Крыма посетила Дамаск", - поясняет автор.


"Мы понимаем, что ограничения, касающиеся торговли, перевода денег и туризма, похожи на то, что мы имеем в Крыму", - сказал премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Издание поясняет, что Сирия и Крым страдают от западных санкций, их экономики бедствуют. "Нам следовало бы превратить наши минусы в наши плюсы", - заявил Аксенов во время визита в Сирию.

Итак, крымская делегация предложила открыть воздушное сообщение между Симферополем и Дамаском. "Несмотря на наличие изящного нового международного аэропорта, международные рейсы не летают в Крым после его аннексии", - отмечает автор.

Источник: Инопресса


Крым  западные санкции  экономика  

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