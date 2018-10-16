Санкции неожиданно придали импульс российской экономике

Авантика Чилкоти, The Wall Street Journal

Под влиянием американских санкций у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике, сообщает журналистка The Wall Street Journal Авантика Чилкоти.

С середины августа нефть подорожала почти на 14%, главным образом, из-за предстоящего возобновления американских санкций против Ирана. "Между тем рубль подешевел на 15% с апреля, когда Вашингтон ввел против России санкции за предполагаемое вмешательство в выборы в США и другие агрессивные действия", - пишет автор статьи.

"Таким образом, в то время как цена нефти в долларах растет, эти доллары стоят больше, когда происходит их обратный перевод в более слабый рубль", - поясняет Чилкоти.

"Для России намного выгоднее дорогая нефть и слабый рубль, потому что, с точки зрения бюджета, это двойной положительный фактор", - сказал портфельный менеджер Aberdeen Standard Investments Виктор Жабо.

"Для США риск состоит в том, что санкции не оказывают задуманного эффекта, учитывая, как реализуется сочетание слабого рубля и высоких цен на нефть", - отмечается в статье.

В конце прошлого года баррель нефти приносил российским продавцам немногим больше 3,835 рубля, теперь же каждый баррель приносит 5,262 рубля. "Роснефть" во втором квартале отчиталась о почти 50-процентном росте выручки.

"Согласно Société Générale, санкции помогают стране также сокращать свой внешний долг в то время, когда задолженность правительства и компаний начала расти. Это происходит как в связи с тем, что падение рубля удерживает эмитентов от взятия на себя долларовых обязательств, так и на фоне опасений, что США наложат санкции на торговлю российскими долларовыми облигациями", - пишет Чилкоти.

"Россия впечатляюще адаптировалась к низким ценам на нефть и санкциям, - сообщили аналитики CreditSights своим клиентам. - Суверенный долг остается на довольно низком уровне, а объем внешних обязательств в настоящее время значительно меньше".

Источник: Инопресса