Космическая авария - новое испытание для российско-американского сотрудничества

Неудачный запуск ракеты "Союз" - первый за десятилетия - является тяжелым ударом не только для российской, но и для американской космонавтики, отмечают западные СМИ. США еще далеки от реализации космических полетов с помощью частных компаний Boeing и SpaceX. "В космосе Россия и США должны оставаться друзьями", - пишут обозреватели, призывая к оперативному расследованию аварии во избежание теорий заговора, как это было с загадочной пробоиной на МКС.

"В четверг российская ракета "Союз" столкнулась с неполадками спустя две минуты после взлета во время экспедиции к МКС, и в результате была автоматически дана команда катапультироваться, которая вынудила экипаж из двух человек - американца и россиянина - совершить драматичное приземление на парашюте в своей капсуле в 200 милях от космодрома, в степях Казахстана", - пишут журналисты The Washington PostАнтон Трояновский, Эми Феррис-Ротман и Джоэль Ашенбах.

"Авария ракеты "Союз МС-10" фактически полностью приостанавливает доступ американцев и россиян в космос, пока не будет проведено расследование ее причин. В течение 7 лет, с тех пор, как NASA прекратило использование "Шаттлов", США полагаются на российскую технику для доставки американцев на МКС и обратно. Драматичные события четверга усилили давление на Boeing и SpaceX - две компании, которые, как предполагалось, в нынешнем году должны были располагать коммерческими космическими кораблями, готовыми к запуску, но столкнулись с задержками и, как ожидается, будут готовы, самое раннее, в середине будущего года", - говорится в статье.

Как заявило NASA, экипажу, который сейчас находится на МКС, ничто не угрожает, он может вернуться на Землю на запасном "Союзе". "Но модуль "Союз" может оставаться на орбите ограниченное время, прежде чем его топливо перестанет быть надежным", - говорится в статье.

"Представители NASA сказали, что, возможно, в определенный момент астронавты, которые сейчас находятся в космосе, будут вынуждены вернуться на Землю без того, чтобы их сменил другой экипаж", - говорится в статье.

"NASA не очень-то хочется бросать, даже временно, орбитальную лабораторию стоимостью 100 млн долларов, которая требует постоянного ухода и никогда еще не управлялась исключительно командами с Земли", - говорится в статье.

"Авария при запуске в четверг произошла в сложный момент для американо-российского партнерства в космосе. Эти две страны ладили на высоте 250 миль над Землей, даже когда события внизу (...) нагнетали трения. Но у США и России возникли разногласия из-за причин появления небольшого отверстия, обнаруженного в августе на модуле "Союз МС-09", который сейчас пристыкован к МКС. Москва утверждает, что отверстие, ныне заделанное, было пробурено преднамеренно, и намекает на диверсию, а американское космическое агентство заявило на этой неделе, что причину установят инспекторы", - говорится в статье.

А что происходит с разработками SpaceX и Boeing? "NASA недавно объявило, что ни одна из этих компаний в нынешнем году не проведет даже испытательный запуск без экипажа, а первые полеты с астронавтами на борту состоятся не раньше середины 2019 года", - пишет издание. В июне при испытаниях корабля Boeing была обнаружена утечка ракетного топлива. Со своей стороны, SpaceX утверждает, что в январе готова провести тестовый запуск корабля без экипажа, который достигнет МКС.

"Для пилотируемой космонавтики аварийная посадка является жестким ударом", - пишет об аварии "Союз МС-10" немецкая Der Spiegel.

"Это был первый за десятилетия случай, когда в российской технике для пилотируемых космических полетов, которая в принципе является надежной, возникла существенная проблема - до этого подобное случалось максимум во время беспилотных полетов, - подчеркивает автор статьи Кристоф Зайдлер. - Надежность ракеты типа "Союз-ФГ", с помощью которой был осуществлен и старт "Союз МС-10", до этого была стопроцентной при более чем 60 запусках".

"Ко всему прочему, актуальная проблема произошла практически на глазах главных ответственных за космонавтику в России и США", - отмечает Зайдлер. Проблема "Союза" нанесет существенный ущерб исследовательской работе на МКС, полагает автор.

Хотя сейчас американцы напряженно работают над допуском к доставке астронавтов на МКС частных космических компаний SpaceX и Boeing, их запуск состоится как минимум через несколько месяцев. "Как только мы будем уверены, что все безопасно, мы примем решение (...). Безопасность для нас имеет наивысший приоритет", - заявил в разговоре с изданием глава NASA Джим Брайденстайн.

Космическая авария - "новое испытание для российско-американского сотрудничества в космосе, которое становится все более незащищенным от геополитической напряженности", пишет швейцарская Le Temps.

Прямая трансляция "Роскосмоса" показала резкую тряску внутри капсулы в момент инцидента. Но государственное ТВ внезапно прекратило трансляцию. Всем интересующимся пришлось перейти на сайт NASA, который в режиме онлайн вел передачу о действиях по спасению корабля "Союз МС-10", отмечает автор статьи Эммануэль Гриншпан.

Данный инцидент вновь высвечивает напряженность отношений между Россией и США, полагает автор статьи. На их доверии и долгосрочном сотрудничестве в космической сфере все больше сказываются геополитические затруднения.

В августе небольшая утечка воздуха на МКС стала поводом для интенсивных спекуляций в прокремлевских СМИ. Утечка была быстро устранена, но российские таблоиды распространили слух о том, что американцы устроили диверсию на МКС.

NASA категорически опровергает эти инсинуации. Накануне неудачного запуска глава NASA Джим Брайденстайн заявил перед прессой о том, что российско-американские отношения "являются крепкими и, что бы ни происходило на Земле, мы всегда в состоянии отделить исследование, открытие и науку о космосе от всех земных разногласий. Мы должны обеспечить возможность для продолжения расследования [об утечке воздуха на МКС] без спекуляций, слухов, инсинуаций, теорий заговора".

"В космосе Россия и США должны оставаться друзьями" - призывает в заголовке немецкая Die Welt.

Неудачный запуск ракеты "Союз" может навредить ее имиджу "рабочей лошадки". Инцидент является тяжелым ударом не только для российской, но и для американской космонавтики, считает журналист Норберт Лоссау.

Несмотря на растущую напряженность в отношениях США и России, сотрудничество стран в космосе всегда было весьма гармоничным, напоминает журналист.

"Быстрое расследование последней аварии важно не только для того, чтобы снова начать в ближайшее возможное время полеты на МКС. Установление технической ошибки и ее предотвращение в будущем полезно и для российско-американских отношений. Иначе велика опасность, что мы услышим ту или иную теорию заговора касательно неудачного запуска", - заключает Лоссау.