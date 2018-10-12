Космическая авария делает геополитическую напряженность ощутимой

Эммануэль Гриншпан, Le Temps

Два космонавта выжили в аварии при доставке корабля "Союз-МС-10" к МКС. Это новое испытание для российско-американского сотрудничества в космосе, которое становится все более незащищенным от геополитической напряженности, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Вчера пилотируемый полет к МКС мог обернуться катастрофой. Американский космонавт Ник Хейг и россиянин Алексей Овчинин выжили при неудавшемся запуске с Байконура, когда их спасательная капсула автоматически катапультировалась через две минуты после старта и вернулась на твердую землю посреди степи Казахстана. Прямая трансляция российского космического агентства "Роскосмос" показала резкую тряску внутри капсулы в момент инцидента, отмечает автор статьи.

Но государственное телевидение, передававшее картинки происходящего, внезапно прекратило трансляцию посреди фразы, произнесенной комментатором. Вместо этого телезрители увидели скучную церемонию передачи верительных грамот президентом Владимиром Путиным нескольким вновь назначенным послам в Москве, описывает Гриншпан.

Ученые, журналисты и интересующиеся космосом вынуждены были перейти на сайт NASA, который в режиме реального времени вел передачу о действиях по спасению корабля "Союз МС-10", говорится в статье.

Неудача с запуском настораживает, так как прерывается доступ к МКС. Ракета-носитель "Союз" остается единственным летательным аппаратом, позволяющим совершать полеты человека в космос и снабжать станцию продовольствием. Запланированные коммерческие полеты ракет-носителей Boeing и SpaceX должны заработать в оперативном режиме лишь в середине будущего года, сообщает журналист.

Сегодня на борту МКС находятся три космонавта: Серина Ауньён-Ченселлор (NASA), немец Александр Герст и россиянин Сергей Прокофьев. Эти трое прибыли на станцию 6 июня на предыдущем корабле "Союз МС-9", орбитальный ресурс которого составляет 200 дней. Таким образом, экипаж должен вернуться на Землю до конца года. Если ракета "Союз" не будет к этому моменту введена в строй, то, возможно, МКС будет оставлена без продовольствия на неопределенный срок, поясняет Гриншпан.

Данный инцидент вновь высвечивает напряженность отношений между Россией и США. На их долгосрочном сотрудничестве в космической сфере все больше сказываются геополитические затруднения, вызванные, в частности, аннексией Крыма Москвой и обвинениями во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, полагает автор статьи.

В августе небольшая утечка воздуха на МКС стала поводом для интенсивных спекуляций в прокремлевских СМИ. Утечка была быстро устранена, но совсем иначе обстояло дело с доверием между двумя странами. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, известный своим ярым антиамериканизмом, высказал предположение, что утечка была не случайной, а предумышленной. Российские таблоиды распространили слух о том, что американцы устроили диверсию на МКС, чтобы спровоцировать вынужденное возвращение космонавтов на Землю, потому что у одного из них - американского - возникли проблемы со здоровьем, передает Гриншпан.

NASA категорически опровергает эти инсинуации. Накануне неудачного запуска глава NASA Джим Брайденстайн заявил перед прессой о том, что российско-американские отношения "являются крепкими и, что бы ни происходило на Земле, мы всегда в состоянии отделить исследование, открытие и науку о космосе от всех земных разногласий. Мы должны обеспечить возможность для продолжения расследования [об утечке воздуха на МКС] без спекуляций, слухов, инсинуаций, теорий заговора".

Источник: Инопресса