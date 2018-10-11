Создание единой православной церкви - это не вопрос религии, а инструмент борьбы в гибридной войне с Россией, - Порошенко

Президент Украины Порошенко заявил, что создание единой православной церкви - это не вопрос религии, а инструмент борьбы в гибридной войне с Россией. Для Украины автокефалия церкви - "очередной важный символический разрыв с Россией", комментируют западные СМИ. По мнению WP, в повседневной жизни верующих автокефалия будет мало что значить. Le Figaro возражает: официально Киев готов предоставить "диссидентам" свободу вероисповедания, в реальности же превалирует сила, а к прихожанам из другого лагеря относятся как к "сепаратистам". Порошенко "сделал из церкви третий рычаг своей власти, наряду с армией и украинским языком", считает эксперт.

"Церковная борьба Киева против Москвы" - так озаглавлен материал немецкой Tageszeitung.

"Христианские православные церкви, к которым по всему миру принадлежат 300 млн верующих, стоят перед расколом, - пишет журналист Бернхард Клазен. - Причиной является стремление Украины к церковной независимости от России".

Украинская православная церковь Московского Патриархата пока является единственной канонической из трех существующих на Украине православных церквей, то есть признанной Константинопольским Патриархатом. Теперь же, как желает того украинский президент Петр Порошенко и подавляющее большинство в украинском парламенте, Константинополь должен признать и две другие украинские православные церкви.

В ответ на это РПЦ 14 сентября фактически прекратила дипломатические отношения со Вселенским Константинопольским Патриархатом.

"Для мирного сосуществования разных признанных Константинополем православных церквей (...) есть пример, - комментирует журналист, ссылаясь на опыт Эстонии. - Однако многое говорит о том, что все будет не так (...). Ведь после того, как Константинополь предоставит [украинской церкви] автокефалию, что обозначит ее признание и независимость, на Украине должна быть основана единая православная церковь".

"Для украинской политики вопрос единой церкви, которая лишит значимости Православную церковь Московского Патриархата, является жизненно важным, - подчеркивает автор статьи. - В апреле, выступая перед украинским парламентом, Порошенко заявил, что создание единой православной церкви - это не вопрос религии, а инструмент борьбы в гибридной войне с Россией".

Митрополит Иларион, фактически министр иностранных дел РПЦ, уже предупредил, что признание обеих украинских православных церквей Константинополем может иметь серьезные последствия и привести к кровопролитию, отмечает автор.

В плане повседневной жизни автокефалия Украинской церкви будет мало что значить для верующих, но для украинских политических лидеров она будет знаменовать собой очередной важный символический разрыв с Россией, пишут журналисты The Washington Post Дэвид Стерн и Эми Феррис-Ротман.

"Простите мой пафос, но речь действительно идет о контроле России над умами и душами украинского народа", - заявил украинский депутат Виктор Еленский.

"Москва выставляет Украину агрессором, а стремление к автокефалии изображает как наступление. Но для украинцев это оборона", - сказала доцент кафедры истории и российских и восточноевропейских исследований Уэслианского университета (США) Виктория Смолкин.

"Публично россияне возражают по соображениям юрисдикции. По их словам, такие вопросы, как предоставление автокефалии, должны решаться единогласно различными православными церквами, а не [Вселенским Патриархом] Варфоломеем единолично", - отмечают авторы статьи.

"Наблюдатели, следящие за ситуацией в православном мире, говорят, что разногласие имеет намного более глубокие корни. Оно восходит к многовековой борьбе между Москвой и Константинополем за первенство среди более чем 250 миллионов православных, а также к грандиозной стратегии Путина, призванной объявить его режим главным в мире защитником традиционных христианских ценностей", - пишут журналисты.

"На Украине православные разрываются между Москвой и Константинополем" - под таким заголовком опубликован репортаж спецкора французской Le Figaro на Украине Пьера Авриля. Журналист посетил Львов и село Котюжины, где пообщался с местными жителями, ставшими участниками религиозного раскола.

Киевский Патриархат, созданный после распада СССР и вдохновленный украинской революцией 2014 года, стремится освободиться из-под российской опеки. Его сторонники на местах взяли под контроль сотню церквей, когда-то подчиненных Москве, рассказывает автор статьи. Это и политическая, и религиозная революция.

То, что в коридорах власти воспринимается как попытка объединения православной веры или восстановление исторической несправедливости, в Котюжинах принимает вид реванша. Передача церкви Святого Стефана произошла зимним утром 2017 года, когда группа из тридцати бандитов в спортивных костюмах и масках, спешно отправленных украинскими националистическими движениями, окружила здание церкви, перекрыв туда доступ ее настоятелю отцу Александру. Украинские полицейские снимали эту сцену на камеру, но не вмешивались, описывает Авриль.

За неделю до этого, по обкатанному сценарию, жители деревни были приглашены на муниципальное собрание, затем на референдум, призванный ратифицировать эту операцию. 240 человек проголосовали в пользу перехода в Киевский Патриархат, 96 были против, говорится в статье. "У нас экспроприировали все - здание, землю, иконы, в том числе церковное облачение", - рассказывает отец Александр Кантицкий. Прихожане, которые остались ему верны, изобличают фальсификации на голосовании.

С тех пор деревня Котюжины живет в страхе, если не сказать в ненависти. Будучи соседями, верующие из двух лагерей боятся встречаться друг с другом. "К нам относятся как к врагам Украины и сепаратистам, обвиняют нас в том, что мы поддерживаем Путина, но я не занимаюсь политикой. Бог тем более не имеет с этим ничего общего. Я довольствуюсь лишь тем, что молюсь", - сказала пенсионерка Ирина, сохранившая верность своей родной Церкви и отцу Александру, хотя она и не русскоязычная.

Пытаясь объединить свою сбитую с толку паству, отец Александр содействовал строительству новой церкви - Рождества Христова, снова присоединенной к Московскому Патриархату. "Но я не уверен, что мы в безопасности. Люди из Киева угрожают выселить нас во второй раз", - беспокоится он. Даже внутри семей появилась напряженность между прихожанами двух церквей, передает спецкор.

Во Львове, вотчине украинских националистов, прихожане церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца опасаются, что их церковь постигнет та же участь.

Официально и Киевская Церковь, и политическая власть утверждают, что хотят предоставить "диссидентам" свободу вероисповедания. В реальности же превалирует сила, отмечает Авриль.

Константинопольский Патриарх "Варфоломей почуял, что ветер дует в сторону опалы России, оказавшейся в изоляции на международной арене, и с помощью Киевского Патриархата выбрал западный лагерь. Что касается Порошенко, то он сделал из Церкви третий рычаг своей власти, наряду с армией - которая борется против России в Донбассе - и украинским языком, который утверждается вместо русского", анализирует Людмила Филиппович, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов.

Источник: Инопресса