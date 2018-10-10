Большое возвращение России в Африку

Жак-Юбер Родье, Les Echos

Вооружения, аннулирование долгов, соглашения о военном и промышленном сотрудничестве - Россия хочет усилить свое присутствие в Африке на всех фронтах, заявил специальный представитель Путина в этом регионе и на Ближнем Востоке. Об этом пишет спецкор французского издания Les Echos на Родосе Жак-Юбер Родье.

Момент для представления российского стратегического видения по поводу Африки был крайне благоприятным: саммит по вопросам Африки, организованный в рамках Родосского форума "Диалог цивилизаций" исследовательским институтом, созданным в Берлине приближенным Путина Владимиром Якуниным, говорится в статье.

В конце прошлой недели перед премьер-министром Гвинеи Ибраимом Кассори Фофану и бывшим президентом Мали Дионкундой Траоре, а также гвинейским политиком Самиа Нкрума, президентом центра по панафриканизму, Михаил Богданов, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, утверждал, что международное сообщество должно "уважать мнение африканских стран и прислушиваться к нему", особенно когда речь идет о борьбе против терроризма и радикального исламизма. Его цель была ясна: отстоять большое возвращение России на африканский континент, отмечает автор статьи.

"Россия стремится не только выправить положение дел, но и усилить свои отношения с Африкой, на основе взаимоуважения", - сказал Богданов в субботу в ходе интервью в кулуарах форума. Конечно, признает российский замминистра иностранных дел, его страна "отстает и приходит после европейцев, американцев и азиатов".

Перед лицом Китая, который теперь является главным торговым партнером Африки, опередив США, и уже инвестировал приблизительно 125 млрд долларов на этом континенте, по оценкам, опубликованным Financial Times, и недавно пообещал еще 60 млрд, Россия все еще остается относительно небольшим партнером, указывает Родье.

Год назад Россия сделала жест, приняв решение аннулировать 20 млрд долларов долгов для некоторых африканских стран, напомнил Михаил Богданов.

Однако одним из важнейших секторов, по мнению замминистра, является вооружение. "В этой сфере Россия исключительно конкурентоспособна", - заявил он. Кроме того, многие африканские страны еще владеют оружием советской эпохи, подчеркнул он. Помимо стремления заключить соглашения о промышленном сотрудничестве, Россия уже заключила военные соглашения с Демократической Республикой Конго и с Центральноафриканской Республикой, передает спецкор.

Если в Сирии Россия в настоящее время имеет две военные базы, по мнению Богданова, "временные", то в Африке у нее нет постоянного военного развертывания, указывает автор статьи. Зато Михаил Богданов подтвердил присутствие примерно 175 российских военных советников и инструкторов в ЦАР, по согласованию с правительством Банги.

По словам замминистра, недавнее убийство в ЦАР трех российских журналистов, которые проводили расследование по российской "ЧВК Вагнера", - это "неудачный пример" того, как журналисты поехали в страну, находящуюся в состоянии войны, предварительно не позаботившись о какой-либо защите, описывает Родье. "Это преступление против наших сограждан, и мы начали расследование вместе с ЦАР", - сказал Михаил Богданов. Эта "ЧВК Вагнера", заявил он, не имеет никакого отношения к российской армии и использует только военнослужащих в отставке.

Источник: Инопресса