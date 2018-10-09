Многие западные страны обвинили Россию в кибератаках

Обвинения в адрес России в кибератаках - "месседж устрашения". По мнению французского эксперта, эти обвинения обусловлены "политическим выбором" Запада. Немецкие СМИ опасаются "драматических последствий" обвинений в адрес России и размышляют о том, что стоит за "провалами российских шпионов". Британская пресса уверена: "Путин слаб. Но чтобы дать ему отпор, нужно международное сотрудничество".

В интервью L'Express Жюльен Носетти, научный сотрудник Французского института международных отношений (IFRI), утверждает, что эти обвинения обусловлены "политическим выбором" Запада.

"Обвинения против России со стороны западных стран множатся уже в течение нескольких месяцев, но ситуация прошлого четверга особенная в плане количества стран, которые скоординировались с тем, чтобы предъявить эти обвинения", - считает Носетти.

"Определить происхождение кибератаки - это технически очень сложный процесс. Таким образом, приписывание кибератаки какой-либо стране основано прежде всего на политическом выборе, и все это следует рассматривать исходя из параметров устрашения", - полагает Носетти. Эксперт поясняет, что "для европейцев речь идет о том, чтобы передать месседж чуть более чем за полгода до европейских выборов мая 2019 года".

"Несомненно то, что наблюдается мировая тенденция к усилению возможностей в области кибератак и что неоспоримыми лидерами в этой сфере являются США, а прямо за ними следуют Китай и Россия", - отмечает Носетти.

"Нам в точности неизвестно, какие атаки были проведены Россией, но она их, конечно, устраивает, тем самым способствуя поддержанию гонки кибервооружений, представляющей собой важнейший ресурс для Москвы. Проведение кибератак - это асимметричный метод ответа на провокации со стороны ее соперников, причем метод менее затратный, чем применение обычных военных средств", - указывает эксперт.

По словам собеседника издания, ГРУ и ФСБ оспаривают контроль над кибернетическим ресурсом. "В основе таких дел лежат аппаратные игры в России. (...) существует некое соперничество между обеими спецслужбами, которое сегодня разыгралось в полной мере", - поясняет Носетти.

О том, "что стоит за провалами российских шпионов", размышляет обозреватель немецкой TagesspiegelФранк Герольд.

ГРУ всегда конкурировала с ФСБ - за проекты, бюджет и влияние на руководство. "На сегодняшний день ГРУ, по всей видимости, лидирует в этой конкурентной борьбе. Это может быть связано с операцией, успешно осуществленной четыре года назад: аннексией украинского полуострова Крым", - отмечает журналист.

Однако неудачи последнего времени свидетельствуют "о недостаточном профессионализме" сотрудников ГРУ, отмечает издание.

По мнению политолога Александра Баунова, главреда сайта "Карнеги.ру", военная разведка "перестала быть элитой - в том ее виде, в котором она существовала в советское время". Роман Доброхотов из Insider полагает, что "ГРУ страдает от вопиющей нехватки кадров".

По-видимому, провалы ГРУ не слишком вредят Путину. "Каждое разоблачение и обвинение со стороны Запада лишь делает более достоверным миф о том, что Россия окружена врагами наподобие осажденной крепости. И против этих врагов надо сплотиться", - таков, по мнению автора, нарратив Кремля. Именно поэтому, считает Герольд, Путин спокойно реагирует на разоблачения.

"Теперь Россию впервые обвинило и правительство Германии - последствия могут быть драматическими", - считает журналист немецкого издания Der Spiegel Патрик Бойт.

Заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта о российских хакерских атаках "обозначило переломный момент в политике", полагает автор статьи. "Зайберт заявил о полном доверии [Берлина] к сведениям британских и голландских ведомств. А вывод о том, что за хакерскую кампанию APT28, совершившую среди прочего атаку на Бундестаг в 2016 году, несет ответственность ГРУ, основывается, по словам Зайберта, "на совокупности собственных, очень хороших фактов и источников".

"Одной из причин, по которой российские кампании по осуществлению хакерских атак и дезинформации проводились годами и имеют место по сей день, является отсутствие ответа со стороны Запада, - уверен автор статьи. - Теперь с этим должно быть покончено. (...) Совместная акция Великобритании, США, Нидерландов и Германии, которую тотчас подхватили ведущие представители Еврокомиссии и НАТО, (...) является значимым сигналом".

По мнению экспертов, "обострение ситуации станет более вероятным, а ответных мер будет больше. Если одна сторона разоблачает обнаруженных агентов, другая сторона может попытаться предпринять похожие или еще более жесткие акции мести в отношении агентов в собственной стране. Утечка компрометирующих документов может привести к ответным хакерским атакам, санкции - к контрсанкциям. Возможно также, что хакерские взломы и дезинформация в сети в будущем будут осуществляться бесцеремонно, ведь о существовании таких кампаний и их кукловодах и без того уже известно", передает Der Spiegel.

"Путин слаб. Но чтобы дать ему отпор, нужно международное сотрудничество" - пишет The Observer.

"Степень угрозы, которую Россия представляет для Британии и ее союзников, не следует преувеличивать", - считает британское издание. "Путин слабый человек со слабыми картами на руках", - утверждает редакция.

Тем не менее, крайне важно следить за формирующейся угрозой со стороны Москвы, отмечается в статье. Впечатляющая демонстрация координации между властями США, Британии и Нидерландов показала, насколько международное сотрудничество важно для того, чтобы давать отпор России и неизвестным пока будущим угрозам.

"Можно было бы подумать над тем, чтобы согласованно подвергнуть Россию остракизму на международном уровне, начиная с дипломатических форумов и заканчивая спортивными мероприятиями", - предлагает издание.

Источник: Инопресса