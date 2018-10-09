Качество демократии находится под угрозой во многих странах

Торстен Рике, Handelsblatt

"Согласно новому исследованию немецкого Фонда Бертельсманна, оказавшемуся в распоряжении Handelsblatt, за последние четыре года качество демократии во многих из 26 стран-участниц ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значительно ухудшилось. Это касается не только давно известных "проблемных" стран вроде Венгрии, Польши и Турции. США тоже упали в рейтинге демократий на 9 строчек, оказавшись на 18-м месте", - сообщает журналист Торстен Рике.

Ответственность за снижение уровня демократии в США исследователи возлагают на президента Дональда Трампа. "Президент, который называет СМИ "врагами", не признает и не уважает их независимую контрольную функцию, вызывает чувство стыда и представляет опасность для демократии и свободы", - передает Рике содержание исследования.

Первые места в рейтинге, опубликованном Handelsblatt, занимают Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания. Пятерку лучших демократий замыкает Германия. "Но и здесь ученые наблюдают растущую политическую поляризацию, усложняющую проведение экономических реформ", - отмечает журналист. "Как правило, эффект поляризации усиливают популистские партии", - говорится в исследовании.

Польша в сравнении с 2014 годом потеряла в рейтинге демократий 29 позиций и заняла 37-е место. Венгрия и Турция заняли 40-е и 41-е место соответственно.

"Падение имиджа демократии ученые также связывают с тем, что многие правительства в недостаточной мере вовлекают граждан в принятие решений, - продолжает Рике. - Однако когда правительства правят через головы граждан, это обычно приводит к тому, что они лишь с трудом могут добиться своих целей либо не достигают их вовсе. Причина заключается в том, что чем лучше функционирует демократия, тем лучше чаще всего результаты политики. В качестве подтверждения приводятся государства Северной Европы, при том что популизм не обошел стороной и такие страны, как Швеция и Финляндия".

"К будущему авторы исследования относятся скорее скептически и предполагают, что в Польше, Турции, а также в США ситуация, вероятно, ухудшится", - передает Handelsblatt в заключение.

Источник: Инопресса