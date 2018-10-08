Сенцов: "145 дней борьбы, минус 20 кг веса, но цель так и не достигнута"

Поль Гого, Libération

Чтобы избежать насильственного кормления, украинский кинорежиссер прекратил свою голодовку в пятницу. Репортаж специального корреспондента Поля Гого из окрестностей исправительной колонии "Белый медведь", одного из лагерей на российском Крайнем Севере, публикует французская Liberation.

В исправительной колонии строгого режима номер 8, прозванной в народе "Белый медведь", отбывает заключение украинский кинорежиссер Олег Сенцов, обвиненный в подстрекательстве к теракту на следующий день после аннексии Россией Крыма, уроженцем которого он является. По информации, распространенной тюремной администрацией в пятницу, кинорежиссер прекратил голодовку, которую держал 145 дней, отмечает журналист. Его адвокат опубликовал записку, написанную Олегом Сенцовым от руки: "В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18. 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута".

Обвиненный в том, что он бросил два коктейля Молотова в здание, где располагалась пророссийская организация Крыма, Олег Сенцов после скорого суда, без доказательств его виновности был осужден в 2015 году к 20 годам заключения в колонии строгого режима и отправлен в один из самых суровых лагерей России, говорится в статье.

Свою долгую голодовку, начатую 14 мая, с требованием освободить 70 украинских политических заключенных, отбывающих срок в России, 42-летний кинорежиссер отбывал в штрафном изоляторе "Белого медведя". Его родственники на Украине бессильно наблюдали за его мучениями, указывает автор статьи. "Олег очень упорный, он готов умереть за свои идеи", - сказала несколько дней назад по телефону его двоюродная сестра Наталья Каплан. Находясь в своей камере, Сенцов знал о последствиях своей акции для его семьи. "Это очень тяжело для его матери. При любой плохой новости она оказывается в больнице с повышенным давлением", - пояснила тогда его двоюродная сестра.

Последние месяцы Олег Сенцов находился в изоляции, под усиленным контролем, говорится в статье. "Он с трудом встает, много пишет: пять сценариев, сборник рассказов и роман с 2015 года. Он избегает телевидения, всегда ориентированного на кремлевские каналы", - рассказывает двоюродная сестра. После своего ареста он пользуется международной поддержкой, напоминает автор статьи.

Сенцов долгое время не хотел ни от чего отступаться, но в конечном счете в пятницу в письменном виде заявил о своем желании возобновить нормальное питание, говорится в статье. "Я благодарен нашим докторам из больницы в Лабытнанги и нашим адвокатам, которые убедили его выбрать жизнь", - радостно сказал в пятницу утром замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Его судьба зависит лишь от одного человека в России, и мы знаем, о ком идет речь", - заявил нам его адвокат Дмитрий Динзе в начале недели. В пятницу он отправился в Лабытнанги для встречи с кинорежиссером. Ему систематически дают разрешение на свидания, описывает журналист.

"Совсем другая ситуация со всеми украинскими заключенными. Другие часто лишены своих прав, их избивают и пытают", - сказала Наталья Каплан.

Присутствие Олега Сенцова и его медийность могут неожиданно обернуться для Лабытнанги уничтожением замкнутости, на что никто даже не рассчитывал. Местные власти постоянно просили построить мост, который соединил бы региональную столицу Салехард и ее аэропорт с расположенным на берегу Оби городом Лабытнанги. Сенцов тут, конечно, ни при чем, но российская государственная железнодорожная компания, при поддержке "Газрома", недавно запустила такой проект, заложив первый камень моста. Ирония судьбы: это сооружение, по которому, возможно, когда-нибудь Олега Сенцова отвезут на свободу, будет разработано теми же инженерами, которые построили мост, отныне соединяющий Россию с оккупированным Крымом, столь дорогим сердцу украинского режиссера, комментирует Гого.

Источник: Инопресса