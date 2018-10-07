Агентов ГРУ не следует недооценивать, предупреждают британские чиновники

Российские шпионы постоянно пытаются взломать правительственные сети и важнейшие объекты инфраструктуры в Великобритании, передает корреспондент Independent Лиззи Дирден со ссылкой на британских официальных лиц.

По словам высокопоставленного чиновника, общавшегося с журналистами на условиях анонимности, британские власти и компании все время подвергаются атакам. "Российские спецслужбы постоянно проводят операции в попытке взломать сети британского правительства и объекты критической инфраструктуры", - добавил он.

"Мы учимся на событиях такого рода - это показывает, что мы можем отслеживать эти действия и препятствовать им, но мы должны и дальше проявлять бдительность. На выявление и срыв этого [плана по взлому ОЗХО] было направлено немало сотрудничества и усилий, и я, конечно же, не стал бы недооценивать их (России. - Прим. ред.) возможности", - сказал чиновник.

Он не смог подтвердить, что все предыдущие кибератаки были предотвращены, но, по его словам, органы безопасности "пресекают все, что мы видим". "ГРУ испытывает силу западных разведок, и здесь есть указание на наши возможности", - добавил он.

Брифинг проводился в рамках волны заявлений со стороны Британии, Нидерландов и США, назвавших ГРУ виновником кибератак по всему миру, уточняет журналистка Independent. НАТО и другие страны поддержали требования призвать ГРУ к ответу, а британские власти заявили, что публичные разоблачения должны сделать сотрудничество между союзниками "более очевидным для остального мира".

По словам правительственной чиновницы, время и цели операций позволяют предположить, что "ГРУ, похоже, применяется" в тех случаях, когда в отношении России ведутся международные расследования.

"Это [заявление] имеет целью не эскалацию - здесь вовсе нет претензий к российскому народу, - а сдерживание этой деятельности и самозащиту", - добавила она.

На вопрос, ответит ли Британия России тем же, она заявила, что британские спецслужбы нельзя "ставить на ту же доску в моральном и этическом плане".

Источник: Independent