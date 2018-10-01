15:25 01.10.2018 | Дайджест | Новости 100204735

Президент Республики Сербской встретился с Путиным

Адельхайд Вёльфль, Der Standard

За неделю до всеобщих выборов на родине Милорад Додик, вызывающий неоднозначные оценки президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины. - Прим. ред.), прилетел в минувшее воскресенье в Сочи, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает австрийская газета Der Standard.


Додик, продолжает автор публикации Адельхайд Вёльфль, "выступает за отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины". С Путиным он встречается регулярно, в том числе, и потому, что это благосклонно воспринимает часть его электората.

Тем не менее, Россия не поддерживает стремления к независимости, демонстрируемые ее гостем. "Поддержку Додик получил неделю назад от своего давнего знакомого на Дунае - вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы)", - говорится в статье.

Союз независимых социал-демократов (SNSD) Додика и Австрийская партия свободы (FPÖ) поддерживают тесный контакт - их объединяет схожая идеология, в первую очередь в том, что касается миграционной политики, отмечает автор статьи.

Источник: Инопресса


Милорад Додик  Владимир Путин  переговоры  

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