Могут ли отношения между Россией и Британией стать еще хуже после раскрытия личности одного из подозреваемых в деле Скрипалей?

Утверждение, что один из нападавших в Солсбери был старшим офицером российской военной разведки, представляет собой наиболее прямое на данный момент обвинение в том, что Скрипаль и его дочь были жертвами убийц, действующих по приказу Кремля, пишет журналист Independent Ким Сенгупта.

Утверждение, что один из нападавших в Солсбери был старшим офицером российской военной разведки, представляет собой наиболее прямое на данный момент обвинение в том, что Скрипаль и его дочь были жертвами убийц, действующих по приказу Кремля, пишет журналист Independent Ким Сенгупта.

Bellingcat и The Insider утверждают, что в ближайшее время станет известной личность Александра Петрова и окажется, что он тоже действительный сотрудник ГРУ.

По данным Bellingcat и Insider, полковник Чепига получил в декабре 2014 года медаль за "миротворческую миссию". "Я провел несколько месяцев в Крыму и Донбассе на востоке страны, освещая конфликт в 2014 году. Российские военные, в том числе спецназ, подразделение, где служил полковник Чепига, неприкрыто находились в Крыму, тогда как в Донбассе мы с коллегами регулярно сталкивались с представителями российских вооруженных сил, которые якобы вызвались помочь соотечественникам", - пишет Сенгупта.

"Если сообщения верны, то роль полковника Чепиги на Украине, в сложной и, конечно, в случае с Крымом, тщательно спланированной миссии, имеющей фундаментальное значение для геополитической стратегии Кремля, будет опровергать версию о том, что попытка убить бывшего офицера ГРУ Скрипаля была местью прежних товарищей, которых тот за деньги променял на MI-6", - считает автор статьи.

Есть и другие свидетельства, указывающие на официальную связь России с делом Скрипалей: паспорта Чепиги и Петрова отличаются одной цифрой, связанный с паспортом Чепиги телефонный номер принадлежал Министерству обороны, а на документах, относящихся к паспорту Петрова, была пометка "сведений не давать".

"Можно подумать, Кремль наверняка знал, что личности причастных к отравлению в Солсбери станут известны. Информация, предоставленная Bellingcat и The Insider, была раскрыта в результате кропотливой журналистской работы в России, но она основана на открытых источниках", - отмечает автор статьи. Но двое подозреваемых во время поразительного интервью смехотворным образом представили свою поездку в Солсбери как туризм, а Путин охарактеризовал их как невинных гражданских лиц, государству неизвестных.

"Даже если версия событий, изложенная Москвой, совершенно разваливается, по-прежнему неясно, что еще Британия может предпринять в связи с использованием нервно-паралитического вещества на своей территории", - пишет Сенгупта.

"Дополнительные санкции ЕС против Москвы на данный момент маловероятны, а Дональд Трамп вряд ли захочет ввести новые санкции со стороны США, поскольку он жаловался на предыдущие, одобренные Конгрессом", - указывает журналист.

Президент США ответил отказом на просьбу Терезы Мэй обсудить нападение в Солсбери с Путиным в Хельсинки. Когда премьер Британии заявила о "95-процентной уверенности" в том, что виноват Кремль, Трамп ответил: "Подождем, когда будет 98%". На этой неделе на заседании ООН по предотвращению распространения химического, биологического и ядерного оружия Трамп ни разу не упомянул атаку с применением "Новичка", отмечает автор статьи.

Источник: Independent