13:31 28.09.2018 | Дайджест | Новости 100204560

Отравленный двойной агент Скрипаль работал на разведки стран НАТО до 2017 года

Йозеф Хуфельшульте, Focus

По информации, оказавшейся в распоряжении Focus, отравленный в Солсбери в марте этого года бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль вплоть до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран НАТО. Сообщается, что Скрипаль выдал нескольких активных российских агентов, сотрудников военной разведки ГРУ, отмечает автор публикации Йозеф Хуфельшульте.


Об этом изданию стало известно от высокопоставленного сотрудника ACCI, структуры НАТО, специализирующейся на противодействии шпионажу.

2012 году Скрипаль в сопровождении сотрудника британской MI-6 отправился в Прагу, где проинформировал местные спецслужбы об активной шпионской сети русских. Как стало известно Focus, отдельных агентов Москвы Скрипаль знал, по всей видимости, еще со времен своей службы", - передает автор статьи.

"Летом 2016 года Скрипаль, по некоторым данным, предоставил эстонским спецслужбам данные сразу на трех агентов, работающих на Москву. Среди них был офицер с российскими корнями и его отец", - пишет Хуфельшульте.

По информации издания, Скрипаль "снабдил испанские спецслужбы информацией о контактах представителей русской мафии в Коста-дель-Соль с влиятельными политиками и чиновниками в Москве".

"Натовские аналитики не исключают, что истинной причиной покушения на Скрипаля было его активное сотрудничество с западными спецслужбами, в ходе которого он содействовал идентификации российских шпионов", - отмечает в заключение журналист.

Источник: Инопресса


Скрипаль  Солсбери  отравление  НАТО    

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