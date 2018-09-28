Единственное проверенное средство Путина не работает против санкций

Эдуард Штайнер, Die Welt

После катастрофического падения начиная с апреля рубль снова немного вырос в цене. И тут США объявили о новом пакете санкций. В борьбе с очередным обвалом курса Россия сталкивается с новым для себя феноменом, пишет в своей статье на сайте Die Welt постоянный автор издания Эдуард Штайнер.

Прирост стоимости рубля на 5% на прошлой неделе, по мнению журналиста, не должен вызывать удивления на фоне "неожиданного шага Центробанка, который 14 сентября (впервые после 2014 года) повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%. Это равноценно резкому развороту в нынешней финансовой политике".

По данным Центробанка, инфляция к концу года может снова превысить отметку в 4%, по прогнозам на 2019 год она может составить до 5,5%. Центробанк указывает при этом на "изменение внешних условий", говорится в статье.

Эти "внешние условия" - не что иное, как антироссийские санкции, введенные Вашингтоном. "Уже санкции, введенные в апреле, ощутимо ударили по российской экономике. В конце августа за ними последовали новые - как реакция на отказ России содействовать расследованию дела об отравлении с использованием вещества "Новичок" предположительно российского производства. Уже тогда Госдеп США анонсировал новый санкционный пакет на ноябрь, который должен стать "горькой" и "жесткой" проверкой для России", - говорится в статье.

"По оценкам наблюдателей, дело может дойти до тотального торгового эмбарго со стороны США в отношении России. К нему может добавиться, возможно, и финансовая блокада. Последствия могут быть весьма серьезными, поскольку все это лишь усугубит структурные ограничения для экономического роста в России", - передает журналист.

Официально Россия продолжает демонстративно нивелировать последствия августовских санкций. Однако курс доллара уже к середине сентября достиг психологически непростой отметки в 70 рублей. Аналогичную динамику демонстрирует и евро: евро теперь обходится россиянам более чем в 81 рубль.

"Правительству такое положение вещей на руку. Оно притормаживает импорт, делает более затратными путешествия за рубеж - что неплохо должно сказываться на отечественной экономике. Экспортные компании улучшают свой баланс, продавая за доллары, осуществляя платежи в России в рублях. А вот россияне должны довольствоваться более низкой по качеству отечественной продукцией", - пишет Штайнер.

Однако более примечательным, по мнению автора статьи, становится то, что сегодня Россия сталкивается с новым для себя феноменом. "В отличие от прошлого десятилетия, влияние цены на нефть на курс рубля заметно снизилось", - отмечает автор материала.

"Если падение цены на нефть в 2014 году (...) в значительной степени способствовало снижению курса российской национальной валюты, то обратного эффекта на российский рубль рост цены на нефть не демонстрирует", - говорится в статье.

Российское издание "Ведомости" цитирует начальника управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимира Веденеева, который указывает на то, что при такой цене на нефть курс рубля еще никогда не был таким низким. По мнению руководителя операций на валютном и денежном рынках "Металлинвестбанка" Сергея Романчука, это связано с тем, что для рынка жесткие американские санкции - более релевантный критерий.

"Другими словами, - пишет Штайнер, - санкции важнее цены на нефть".

Денис Давыдов, главный аналитик Nordea Bank, говорит о том, что потенциал для роста курса рубля в этой связи ограничен, сообщает в заключение Die Welt.

Источник: Инопресса