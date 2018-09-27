19:14 27.09.2018 | Дайджест | Новости 100204502

На встрече европейских дипломатов за закрытыми дверями Италия спрашивала о смягчении санкций в отношении России

Альберто Нарделли, BuzzFeed

"Согласно двум письменным отчетам о встрече, с которыми ознакомилось BuzzFeed News, на встрече европейских дипломатов за закрытыми дверями, состоявшейся в начале текущего месяца, Италия потребовала, чтобы лидеры ЕС обсудили смягчение санкций в отношении России", - пишет журналист издания Альберто Нарделли.


"На встрече полпредов в ЕС, состоявшейся 12 сентября в Брюсселе, посланник Италии попросил коллег включить вопрос о кредитовании России европейскими банками в повестку дня следующего заседания Европейского совета, в котором примут участие главы правительств и государств ЕС в следующем месяце в бельгийской столице. Просьба Италии вызовет еще более острое беспокойство и вопросы об отношениях правительства этой страны с Москвой", - говорится в статье.

Издание утверждает, пересказывая два протокола встречи: "На встрече в Брюсселе итальянский дипломат отметил, что важно разблокировать финансирование, поступающее от Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка, чтобы поддержать гражданское общество и малый и средний бизнес в России". "Диппредставитель Латвии, участвовавший во встрече, энергично возражал против просьбы Италии, предостерегая, что октябрь - неподходящее время для обсуждения этого вопроса", - говорится в статье. "Никто из других европейских дипломатов, присутствовавших на встрече, не высказался в поддержку требования Италии", - утверждает издание, опираясь на протоколы, полученные им от анонимных источников.

Источник: Инопресса


Италия  Россия  санкции  европейские дипломаты  

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